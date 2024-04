¿Eugenio Derbez sintió celos de Alessandra Rosaldo por su foto con Lenny Kravitz? Revela qué fue lo que pasó y confiesa que un detalle le causó gran indignación.

A finales del mes de marzo, Alessandra Rosaldo -de 52 años de edad- sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una imagen junto a Lenny Kravitz.

Alessandra Rosaldo se mostró muy feliz de haber encontrado a Lenny Kravitz -de 59 años de edad- y resaltó que fue un regalo haberlo conocido.

La fotografía de inmediato se viralizó en las redes sociales, por lo que Eugenio Derbez -de 62 años de edad- no pudo evitar ser cuestionado por esta situación.

¿Se molestó por la cercanía entre su esposa y el cantante? Eugenio Derbez confesó que Alessandra Rosaldo lo dejó plantado en su cena con tal de tomarse la fotografía con Lenny Kravitz.

Alessandra Rosaldo compartió que había tenido la fortuna de encontrarse con Lenny Kravitz e incluso tuvo la oportunidad de tomarse una fotografía con él durante su visita a México.

La imagen de inmediato se viralizó en las redes sociales, y es que Alessandra Rosaldo no dudó en resaltar las cualidades de Lenny Kravitz.

Sin embargo, para Eugenio Derbez no fue tan divertido el encuentro entre Alessandra Rosaldo y Lenny Kravitz y así lo reveló en entrevista para Ventaneando.

Eugenio Derbez recordó que sabían que Lenny Kravitz se encontraba en el mismo hotel de ellos y Alessandra Rosaldo ya había mostrado sus deseos de poderse tomar una fotografía con él.

Pero, Eugenio Derbez no pensó que Alessandra Rosaldo lo abandonaría en plena cena con tal de tomarse una fotografía con el músico.

“Sí, y me dejó. Estábamos aquí cenando, y de repente uno de los asistentes nos avisa, porque ella ya me había dicho: ‘oye, que Lenny Kravitz está en el hotel’, y dije ‘sí’, me dijo ‘pero una foto, consígueme una foto’, le dije ‘mi amor no voy a hablar con la gerencia para que le toquen a la puerta’”

Eugenio Derbez