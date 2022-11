La muerte de Jason David Frank, conocido por su papel en los Power Rangers, consternó al público; su hija se despidió de él con un emotivo mensaje en Instagram.

El 20 de noviembre trascendió la muerte de Jason David Frank a los 49 años de edad, y más tarde amigos confirmaron el lamentable deceso.

Jason David Frank fue uno de los actores más queridos de la franquicia de los Power Rangers, la cual marcó la infancia de una generación.

La muerte de Jason David Frank destrozó el corazón de sus fans, pero sobre todo de su familia y su hija Jenna Rae Frank le escribió un conmovedor mensaje en Instagram.

Jenna Rae Franck, también actriz, contó a sus seguidores que viajó por varias parte del mundo junto a Jason David Frank y era su confidente .

“Estoy tan rota. Te extraño. No puedo comer, no puedo dormir, solo te quiero aquí. Te amo más de lo que podría decir. Eres la luz de mi mundo. La razón por la que empujo tanto”

La hija de Jason David Frank dijo que esta feliz de ver cómo el público quería a su padre: “El mundo entero te ama. Ver el impacto que tuviste en el mundo me hace la persona más feliz del mundo”.

Jenna Rae Frank compartió varias fotografías de su infancia junto a su padre, y un video mientras estaban en una alfombra roja.

El primero de los amigos de Jason David Frank en reaccionar por su muerte, fue su compañero Power Rangers, Walter Emanuel Jones, quien se mostró consternado.

“No puedo creerlo, QEPD Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de mi familia” escribió Walter Emanuel Jones, quien interpretaba al Power Ranger negro, en la famosa serie del 2000.

El entrenador y amigo de Jason David Frank, Mike Bronzoulis, también se despidió del actor en redes sociales.

“Descansa en paz hermano de otra madre, Todavía estoy en estado de shock. Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho”

Mike Bronzoulis, amigo de Jason David Frank