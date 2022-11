Tras darse a conocer la muerte del actor Jason David Frank mejor recordado por participar en los Power Rangers, su compañera y amiga Amy Jo Johnson, la Pink Ranger, lo despide con una emotiva foto.

La sorpresiva muerte de Jason David Frank tomó desprevenidos a todos los ex miembros de los Power Rangers que compartieron escena con él, especialmente a Amy Jo Johnson de 52 años de edad, quien fue la Pink Ranger.

Pues a través de su Instagram, Amy Jo Johnson despidió a su amigo y compañero de los Power Rangers, Jason David Frank, con una foto juntos en donde le dedicó unas emotivas palabras:

“Jase, eras hermoso y verdaderamente único.Mi vida no será lo mismo sin ti, frenética, hilarante, cariñosa, voluntaria y creativa esfera de energía. Siempre te amaré, querido amigo. Por favor, descansa en paz ahora.”

Este 20 de noviembre del 2022, se dio a conocer la muerte de Jason David Frank, Tommy en los Power Rangers a los 49 años de edad.

Es por eso que su compañera y amiga, Amy Jo Johnson, mejor conocida por ser la Pink Ranger de la serie, se despidió de él a través de una emotiva publicación en su Instagram.

Cabe recordar que los personajes de Amy Jo Johnson, la Pink Ranger y Jason David Frank, el Power Ranger verde, tuvieron un romance durante las primeras tres temporadas.

En donde ella se fija en él, pero él estaba hechizado por Rita Repulsa y su relación comienza cuando el hechizo se rompe y tienen su primer beso en pantalla.

Además, él beso entre él y la Pink Ranger se da cuando el personaje de Tommy de Jason David Frank, pierde sus poderes de Green Ranger.

Después se separan hasta que él regresa como el White Ranger; poco después Amy Jo Johnson renunció a la serie y en ella, el personaje de la Pink Ranger da su manto a otra chica.

Tras la muerte de Jason David Frank, mejor conocido por ser el Green Ranger en la serie de los 90 Power Rangers, más miembros del elenco se han despedido de él a través de las redes sociales.

Entre quien le ha dedicado emotivas palabras a Jason David Frank, quien murió a los 49 años de edad, están Walter Emanuel Jones, el Mighty Black Ranger y Austin St. John, el Red Ranger original.

Mientras que Austin St. John, el Red Ranger original, también dedicó un emotivo mensaje a su compañero y amigo, Jason David Frank con quien compartió pantalla en la serie original de los 90, los Power Rangers.

En su publicación de Instagram, Austin St. John dijo que siempre será un Power Ranger más allá de la muerte:

La muerte del actor de 49 años de edad, Jason David Frank, mejor conocido por ser Tommy, el Green Ranger en la serie de los Power Rangers en los años 90, ha impactado a todos los medios y redes sociales.

Pero en especial a sus ex compañeros y amigos miembros de los Power Rangers, quienes uno a uno le han dedicado emotivas palabras en sus perfiles de redes sociales, como lo hizo Nakia Burrise.

Ella fue la segunda Yellow Ranger tras la salida de OG Thuy Trang; así mismo Steve Cardenas, el segundo Red Ranger, con quien Jason David Frank también compartió pantalla tras la salida de Austin St. John.

“Realmente me ha costado encontrar las palabras correctas para decir… En cada familia hay caos, falta de comunicación, apoyo, pero sobre todo amor. He tenido la suerte de ser parte de la familia Power Ranger durante 27 años y perder a un miembro de la familia es difícil… Que el Señor abrace a la esposa y los hijos de JDF durante este tiempo”

En ese sentido, Steve Cardenas también agradeció el tiempo que compartió con Jason David Frank y publicó un collage de fotos de ellos dos, mientras revelaba que siempre fue alguien dedicado con la serie y sus fans:

“Las palabras simplemente no pueden describir el shock y la tristeza que siento en este momento. Jason David Frank es y siempre será un ícono. Dedicó su vida a la marca Power Rangers y, lo que es más importante, a sus fans. Jason fue la primera persona que me dio la bienvenida en el set en 1994 y luego me presentó a las redes sociales, cómicos y promotores de eventos de todo el mundo para que pudiera reconectarme con todos ustedes como lo hicimos en ese entonces. Estaré eternamente agradecido.”

Steve Cardenas, el segundo Red Ranger