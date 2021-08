Aunque hasta la fecha se desconocen los motivos, en días recientes, la cantante Noelia acusó a la reportera Tanya Charry de ser desleal y expresó que ella le daba ‘asco’.

“Personas que beben mi vino se alimentan en mi mesa, les celebro su día como realeza y se ‘vuelan’ en mi yate y después comulgan y engrandecen a mis enemigos, no son mis amigos”, publicó Noelia en su cuenta de Instagram.

“Pendeja no soy y menos el que duerme conmigo y las deslealtades tienen regalías, soy tan educada que dejé que pasaran unos días, pero hoy no dejaré pasar un minuto más sin decirte a ti… ERES UNA DESLEAL Y ME DAS MÁS QUE ASCO. Dios existe”, finaliza el post de Noelia.

Noelia asegura que la denuncia de su publicación fue hecha por el programa de ‘El Gordo y la Flaca’

Esta publicación va acompañada de una foto donde Noelia aparece con Tanya Charry, reportera del programa de espectáculos ‘El Gordo y la Flaca’.

Noelia acusa de desleal a una reportera (Noelia / Insta)

Tras hacer esta publicación, la red social de Instagram eliminó este post de Noelia y señaló que rompe las reglas y normas de la plataforma.

Debido a que Instagram eliminó su publicación, Noelia acusó de censura a la red social y expresó que procederá legalmente.

Para hacer la denuncia, Noelia volvió a utilizar las redes sociales y expresó que durante 20 años ha sufrido bullying por parte de este programa de espectáculos.

“Como siempre... Ya saben quiénes les gusta hacer, pero no les gustan sus verdades…”, escribió Noelia.

Noelia revela que una publicación suya fue censurada (Captura de Pantalla)

Noelia señala que fue el propio programa de ‘El Gordo y la Flaca’, por medio de sus redes sociales, quienes denunciaron la publicación de la cantante

Noelia aseguró que acudirá a las autoridades pertinentes para denunciar esta censura

“Esos dos Nocivos Individuos que se dicen programa de Farándula, reportaron una foto mía y un Statement de una Verdad. A eso lo reportaron como Bullying...”, continúa el post.

Posteriormente, Noelia recordó el escándalo que vivió tras la filtración de su video íntimo, asegurando que este programa de espectáculos fue de los que más habló del tema.

”Durante más de una década esos cobardes de ese Programa me hicieron Bullying a mí con el Video Íntimo y eso como se llama entonces??” Noelia

Finalmente, Noelia aseguró que esta censura va a tener consecuencias y piensa acudir a la prensa norteamericana y a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.