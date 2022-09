Dulce fue eliminada de El Retador, pero su enfrentamiento con Lupillo Rivera dio mucho de qué hablar, pues lo acusó de favoritismo y ahora dio a conocer qué opina del controvertido juez.

Tras varios programas siendo la mejor, Dulce se retiró de El Retador al enfrentarse a un ‘duelo a muerte’ y pelear con Lupillo Rivera, a quien una vez más lo acusan de estar de parte de Karina.

Recordemos que hace dos programas, El Mimoso se enfrentó con los jueces porque siempre favorecían a uno de los concursantes, como ocurría con el ‘Toro del corrido’ y Karina , participante de canto que permanece en el trono.

Lupillo Rivera / Dulce (Especial)

Dulce fue contundente: “Hay una cosa muy extraña que sucede aquí, si lo hace bien pierdes, si lo hace mal ganas. Y no lo digo yo, lo ha dicho todo el público, que son los mejores jueces que tenemos”.

Posteriormente le dijo unas cuantas verdades a Lupillo Rivera, de 50 años, pues él la cuestionó sobre si había hecho bien su presentación.

Dulce contestó que no perfecta, pero sí bien a lo que el cantante le hizo un gesto y ella enfureció.

“Pero eso a ustedes no les importa, menos a ti. A ti nunca te ha importado que alguien cante bien o mal, que se equivoque, que se le vaya la letra ¿Cuándo te ha importado?” Dulce

Dulce cree que Lupillo Rivera le faltó al respeto

La cantante de 67 años, acudió al programa ‘De Primera Mano’ para dar detalles de su abrupta salida de El Retador.

Manifestó que ella siempre había sido respetuosa con Lupillo Rivera, pero él comenzó hacerle gesto a la cantante, se reía o le hacía burla.

Dulce dijo que eso a ella no le afectaba: “La verdad a mí no me llega, porque si fuera alguien que de verdad fuera importante para mí, pues a lo mejor me dolería, pero no”.

Explicó que ella no conocía los éxitos de Lupillo Rivera y nunca había acudido a uno de sus conciertos.

Asegura que durante los cinco programas en los que ella estuvo, se percató de que Lupillo Rivera tenía favoritismo con Karina.

Dulce, Lupillo Rivera (Especial)

Dulce fue quien le pidió al productor Rubén Galindo que la sacara del programa, pues ya no estaba a gusto.

“Yo le dije a Rubén, Rubén déjame irme. Ahorita me hicieron la ganadora, no porque reconozcan que soy la ganadora, si no porque fueron tantos los ataques, que me tenían que poner de ganadora” Dulce

La cantante cree que las actitudes de Lupillo Rivera eran con la intención de humillarla y sobajarla.

“Es triste lo que hizo el señor (...) mi vida sigue, tengo muchos planes. Además es una persona extranjera, creo que lo menos que puedes hacer es ser respetuoso con los ciudadanos de este país” Dulce

Dulce aceptó a estar en el Retador por este motivo

La cantante mencionó que ella accedió a estar en el trabajo porque quería divertirse y para acercarse al público.

“Era mi forma de acercarme al público, de divertirme mucho, pero las cosas se salieron de contexto, por eso dije hasta aquí llego” Dulce

Por otro lado, Dulce no tendría problema en trabajar con Lupillo Rivera, pues es profesional y no mezcla lo personal con el trabajo.