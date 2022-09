Arath de la Torre no supera haber perdido en El Retador y se lanza contra Lupillo Rivera por su opinión sobre la actuación que habría dado Pierre David, imitador de Chuponcito.

Aunque ya no se encuentra en El Retador, Arath de la Torre no dudo en opinar sobre lo que está pasando el retador y recordó los ataques que ha recibido desde que se anunció que iba a estar en la emisión.

Tras la salida de Dulce de El Retador, Arath de la Torre de 47 años de edad salió en su defensa y destacó que los famosos siempre van a ser criticados ya que son el enemigo a vencer.

El domingo 11 de septiembre se llevó a cabo una nueva emisión del programa El Retador, Dulce y Lupillo Rivera de 50 años de edad protagonizaron una fuerte discusión que marcó la quinta gala. Además de la presentación de Pierre David, imitador de Chuponcito.

Después de discutir por supuestos favoritismos, Dulce de 67 años de edad prefirió renunciar a su lugar y de esta manera dejó su lugar una semana después de que Arath de la Torre también se fue.

Adrián Di Monte y Pía Sanz son los únicos campeones que han podido conservar su corona y continúan en el programa El Retador.

Como cada lunes, en el programa Hoy se habló sobre lo que sucedió en El Retador y de inmediato Arath de la Torre salió en defensa de Dulce.

Sobre la pelea que protagonizó Dulce y Lupillo Rivera, Arath de la Torre mostró su admiración a la cantante y aseguró que no tiene nada que demostrar.

Durante el programa El Retador se volvió a presentar Pierre David, pero está vez dejó atrás su imitación de Chuponcito por Juan Gabriel.

Durante su intervención Lupillo Rivera comentó que si hubiera presentado ese número “destronaba” a Arath de la Torre.

Tras este comentario Arath de la Torre le respondió a Lupillo Rivera, destacando que aunque no lo vio pero se lo comentaron.

“Yo no lo vi, pero me dijeron que Lupillo dijo que el individuo este, el Chuponcín, hizo a Juan Gabriel le dieron una oportunidad ya ven que fue a rogar para que le dieran la oportunidad y dice Lupillo que si hubiera presentado ese show me hubiera ganado, hay Lupillo”

Arath de la Torre