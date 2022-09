Luego de que la quinta gala de El Retador fuera opacada por la pelea que protagonizaron Duce y Lupillo Rivera, la cantante vuelve a explotar contra el llamado ‘Toro del Corrido’.

Fue mediante el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, donde Dulce, de 67 años de edad, se dijo bastante molesta porque Lupillo Rivera, de 50 años de edad, antepone los valores en El Retador, lo que no le parece.

Dulce, Lupillo Rivera (Especial)

Y es que Dulce explica que El Retador es un programa donde una persona, ya sea famosa o no, reta a alguien más para propiciar una guerra de talentos y no de valores.

“Él se empeñó en que era para lanzar nuevos valores y se clavó demasiado con Karina, y eso hizo que la gente protestará ya que la señora estuvo al menos en 4 programas apoyada por él”, argumenta la cantante.

Y dejar entre ver que más personas buscan una oportunidad para demostrar su habilidad en la imitación: “se ha atorado el programa con una sola persona”, señala.

Dulce, en El Retador (@elretadormxus)

Dulce abandona El Retador

Debido a que Dulce se enfrentó a un duelo a muerte, el cual ganó, la cantante se dice incómoda de seguir participando ya que no ve el sentido de salir victoriosa en una pelea que se presume la final cuando no lo es.

Sobre todo porque Lupillo Rivera dio una tarjeta de salvación: “Empecé a sacarme mucho de onda y a notar esa insistencia del señor porque él quería lanzar un nuevo valor pero de eso no se trata el programa”.

Por ello Dulce decidió retirarse de la competencia ya que no soporta las burlas de una persona que manipula las cosas a su conveniencia.

“Lo que no me parece es que un jurado no tenga un criterio individual si no es que se hacen bolita”, insiste y asegura que cuando anunció su salida al hermano de Jenni Rivera, éste se lo confirmó y hasta se burló.

Por lo que cree que todo estaba planeado ya que tal vez le estorbaba al cantante, lo que ya no desea pensar pues lo más importante es su público.