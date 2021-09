Carlos Muñoz llama “payaso” a Marco Polo y asegura que no vende cursos para hacer millonarios

El influencer del emprendimiento, Carlos “Master” Muñoz llamó “payaso” a Marco Polo, comediante que realiza una parodia de él, nombrada “Darlos Millonz”.

Carlos Muñoz no se refirió a Marco Polo directamente, pero es él el influencer que se mofa del empresario.

Carlos Muñoz, en un video en su cuenta de Instagram, aseguró que no vende cursos para hacer millonarios, como se parodia en el personaje de Darlos Millonz que realiza Marco Polo, conocido por también burlarse de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León.

Las parodias de Marco Polo se encuentran en su cuenta de Instagram, y en ellas se ve al comediante con una barba de plástico, asemejando el look de Carlos Muñoz, realizando pláticas a manera de burla sobre el emprendimiento y “cómo hacer millonarios”.

“Están diciendo que yo vendo cursos para hacer a personas millonarias y eso, me perdonan los que lo están diciendo, influencers jodidos que no alcanzan a leer un libro, ni mi libro mucho menos. Los payasos que se dedican al entretenimiento, pero eso no es lo que yo hago”