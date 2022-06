¿Qué pensaba Fernando del Solar sobre la muerte? En TikTok se ha viralizado un video en la que el conductor habla del aprendizaje que obtuvo durante los 9 años que su vida estuvo en riesgo por el cáncer que padeció.

En 2012, a unos meses de casarse con Ingrid Coronado, Fernando del Solar fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, padecimiento que lo puso al borde de la muerte en varias ocasiones.

Esta experiencia, según dijo Fernando del Solar, le hizo valorar más la vida y experimentarla en plenitud, de manera que cuando llegara la muerte la recibiera con resignación.

En febrero de 2018, Fernando del Solar acudió al programa radiofónico de Yordi Rosado, para promocionar su libro ¡Arriba los corazones!, que habla sobre cómo enfrentó al cáncer y las pérdidas que eso conllevó, incluído su matrimonio.

Durante la entrevista, Yordi Rosado le preguntó: “En caso de que no hubieras seguido en este terreno, qué es lo que más ibas a extrañar?... ¿qué era lo que de la vida más ibas a extrañar?”

Fernando del Solar dio una respuesta que inicialmente pareció obvia, pero al desarrollarla resultó tan emotiva que se ha viralizado a unas horas de la muerte del exconductor de ‘Venga la Alegría.

Y es que, Fernando del Solar dijo que el más grande aprendizaje que le dio la enfermedad, fue valorar la vida y disfrutarla hasta en su más mínima expresión:

“Estar vivo, valga la redundancia. Hoy te puedo decir, porque [el título del libro] dice la muerte como la reafirmación de la vida, ¿a qué me refiero? La muerte debe de encontrarnos vivos, Yordi. Sentía que el Fer que estaba antes estaba dormido, el Fer que está ahora frente a ti, platicando con ustedes, está despierto. Hoy, cuando estoy con mis hijos, estoy con ellos, los abrazo, los beso, los apapacho, los huelo, y [ahora que] estoy contigo, estoy contigo al 200 por ciento, estoy platicando y platico acá, hoy hago las cosas que me gustan hacer, ya no estoy haciendo las cosas por compromiso, si hoy fuese el último día de mi vida, y la pregunta es para todos, en casa, ¿estarían haciendo exáctamente lo mismo si hoy fuese su último día, si te dijeran que te vas a morir?”

Fernando del Solar