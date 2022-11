Esteban Arce de 60 años de edad, no se pudo quedar atrás metiéndose a la polémica del Canelo Álvarez y Lionel Messi, hasta imitó el hecho y arremetió contra los “open minds”.

La polémica por la pisada que Lionel Messi le puso a la playera de México, encendió al Canelo Álvarez de 32 años de edad, quien no ha dejado de meterse en problemas.

Pero no solo eso, sino que ahora por defender los argumentos del Canelo Álvarez terminó por evidenciar que la polémica de la playera es muy absurda.

Sumado a ello, Esteban Arce quedó evidenciado como clasista y xenofóbico por los argumentos discriminatorios que usó para defender a México y la Selección Mexicana.

Esteban Arce, el conductor de noticieros, intentó defender los argumentos del Canelo Álvarez sobre Lionel Messi de 35 años de edad, por la playera de México y todo terminó peor.

En su cuenta de Twitter, el conductor decidió colgarse al Canelo vs Messi, argumentando que si se tratara de acciones en México y se metiera la política, otra situación sería.

Pero no solo se trató de eso, sino que Esteban Arce se fue contra los “open minds” que argumentan que Lionel Messi no pisó la playera a propósito.

Incluso hay algunos que argumentan que tampoco es para tanto, pues se trata de una playera de México, no de la bandera o el escudo en sí. Sino en tema de “pisar a la FIFA”.

“La próxima vez que Messi llegue a La Riviera Maya no olviden darle una camiseta de México para que la pise en migración @SEGOG_mx. Seguramente no hay problema como dicen los open minds”.

¿Y qué fue lo que Esteban Arce defendió con esto?

Esteban Arce no solo dejó en claro que la polémica del Canelo Álvarez por la playera de México es absurda, sino que se exhibió su clasismo usando a Sergio Kun Agüero.

Kun Agüero de 34 años de edad, al ser un exfutbolista, fue de los primeros en argumentarle al Canelo Álvarez que estaba causando un alboroto donde no había nada.

Le explicó los motivos por los que las playeras de los futbolistas están en el suelo, además del movimiento que Lionel Messi hizo “para sacarse el botín y sin querer le da (a la playera)”.

Sin embargo, a este tweet de Kun Agüero, Esteban Arce tampoco pudo resistirse a responderle y dejó exhibido su clasismo: “ves lo importante de haber ido a la escuela”, le reclamó.

Pero eso no fue todo, sino que en su intento por humillar al Kun Agüero por su forma de escribir, terminó exhibido por escribir igual de mal.

“Kun no te metas, es un pleito entre los número 1 y otra no se dice Señor Canelo, aprende escribir, se escribe Sr. Álvarez ves lo importante de haber ido a la escuela, no todo es jugar futbol y ganar dinero, edúcate y educa al Sr Pulga. (sic) ”.

Esteban Arce, conductor.