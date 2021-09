Esmeralda Pimentel presume sus estrías en redes sociales

Siguiendo el ejemplo de Bárbara del Regil, la actriz Esmeralda Pimentel también decidió presumir con sus seguidores sus estrías y su cuerpo al natural.

Por medio de su cuenta de Instagram, Esmeralda Pimentel publicó dos fotografías donde luce lencería de color negro y muestra las estrías de sus piernas y glúteos.

Esmeralda Pimentel expresa estar cansada del Photoshop

“Estoy tan jodidamente harta y cansada del Photoshop. Muéstrame algo natural como un culo con algunas estrías …”, escribió Esmeralda Pimentel en su publicación.

Los seguidores de Esmeralda Pimentel señalaron que la actriz luce muy bien y que la belleza natural es la más atractiva.

“Stretch marks’. Líneas de vida como yo las llamo”, “eso que para algunas mujeres ven como una imperfección, para algunos hombres nos encanta porque es parte de ella”, fueron algunos comentarios.

“Los tatuajes naturales más bonitos de una mujer”, “Los realizadores y escritores necesitan ver que las mejores actrices son mujeres reales”, fueron otros comentarios hacia Esmeralda Pimentel.

Incluso, otras actrices como Consuelo Duval y Mariana Burelli comentaron las fotos en Instagram de Esmeralda Pimentel.

“Perfecta”, escribió Consuelo Duval, por su parte, Mariana Burelli “Que distorsionado que vivimos en un mundo en donde nos impresiona/avergüenza lo natural. Damn: you are so beautiful”.

Anteriormente, Esmeralda Pimentel ha hablado de los irreales estándares de belleza

Cabe mencionar que a mediados del 2020, Esmeralda Pimentel publicó una reflexión sobre los estándares de belleza irreales y los peligros de buscar un cuerpo perfecto.

“Tener estrías es natural. Tener celulitis es natural. Tener arrugas es natural. Tener vello es natural. Ser imperfect@s es natural”, escribió Esmeralda Pimentel

Esmeralda Pimentel también señaló: “El sistema intenta esclavizarnos persiguiendo estándares de belleza tóxicos”.

“Atentando contra la naturaleza de nuestros cuerpos, gastando nuestro dinero, tiempo y energía , y modificándonos al punto de llegar a rechazar lo que somos”, concluye Esmeralda Pimentel.