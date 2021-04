Esmeralda Pimentel detalles de su carrera en los últimos meses

La actriz Esmeralda Pimentel usó su cuenta de Instagram para dar a conocer su emoción tras grabar un importante proyecto en Vancouver, Canadá.

Esmeralda Pimentel reveló que aun no puede dar detalles del nuevo proyecto, pero mencionó que vive uno de sus grandes sueños después de pasar una mala racha.

“Ya estoy aquí en el camper y es el más hermoso en el que he estado, no he parado de carcajear y llorar me siento muy feliz” Esmeralda Pimentel

Esmeralda Pimentel expresó su emoción ante esta nueva etapa de su vida y agradeció a su familia que la ha apoyado para estar en Cánada.

¿Porqué Esmeralda Pimentel sufrió depresión?

La actriz de 31 años de edad, aprovechó para lanzar un llamado a sus fans y decirles que sigan sus sueños y nunca los abandonen por nada ni nadie.

Esmeralda Pimentel por primera vez contó que tras cortarse su pelo sufrió una fuerte depresión, pues a todos los casting que iba no la contrataban.

“Hace un tiempo estaba pasando por una depresión super fuerte porque todos los castings que hacía para México y para Latinoamérica literal todo el mundo me rechazaba por tener el pelo corto” Esmeralda Pimentel

La actriz Esmeralda Pimentel dijo que por ser constante y no dejar de buscar proyectos encontró el que actualmente vive en Vancouver.

Incluso dijo que el camper en el que estaba era el más hermoso que jamás había visto