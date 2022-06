Vanessa Adame, primogénita de Alfredo Adame, está convencida de que el conductor no es una persona violenta .

Incluso, la hija de Alfredo Adame asegura que su padre “es un hombre de primera” pese a lo que se dice de él.

En entrevista con medios, Vanessa Adame defendió a Alfredo Adame de las críticas y los escándalos que lo atacan.

Vanessa Adame, primogénita de Alfredo Adame, salió a defender con uñas y dientes a su papá.

Y es que, como sabemos, Alfredo Adame ha sido protagonista de varios escándalos relacionados con la violencia.

Alfredo Adame, actor y conductor de 64 años, se mantiene alejado de los 3 hijos que tuvo con Mary Paz Banquells.

De acuerdo con el famoso, Santiago, Diego y Sebastián se niegan a volver a tener contacto con él pese a su insistencia.

Por tanto, Vanessa Adame es la única que se mantiene cerca de su padre frente a las críticas.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Vanessa Adame se pronunció acerca de los señalamientos en contra del actor.

Al respecto, explicó que Alfredo Adame es víctima de la información distorsionada de la prensa.

Pues, dice, Alfredo Adame es “un hombre de primera”.

Asimismo, Vanessa Adame fue clara al expresar el apoyo incondicional hacia su padre .

“Mi papá es mi papá y lo voy a amar en las buenas, en las malas y en las peores”, comentó.

Alfredo Adame ha sido duramente criticado por los medios de comunicación y personas del espectáculo.

Esto, como consecuencia de los recientes escándalos de violencia donde es protagonista.

Vanessa Adame confesó que las críticas a Alfredo Adame “claro que duelen”, pero ha aprendido a sobrellevarlas para que no le afecten de más.

“No te voy a decir que no me afecta porque de pronto hay gente que es cruel, (…) me afecta 5 minutos, me duermo y se me olvida.”

Vanessa Adame, hija de Alfredo Adame