Serafín Zambada, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, “el Mayo” Zambada, tuvo un accidente automovilístico muy aparatoso en una carretera de Sonora.

El pasado lunes 25 de abril se reportó un accidente automovilístico en una carretera de Sonora, según lo indicado por autoridades dos personas viajaban dentro del móvil.

Aunque los nombres de los involucrados en el accidente corresponden a “Saúl N” y “Norma N”, se presume que se trata de Serafín Zambada de 31 años y su pareja, Norma López de 30 años.

El accidente de Serafín Zambada ocurrió en el kilómetro 129 de la carretera Caborca-Sonoyta en Sonora, alrededor de las 9:00 horas del lunes.

El accidente ocurrió entre un automóvil KIA de color blanco y un trailer , a altura de la curva de Tajitos, la pareja de Serafín, Norma, supuestamente era la conductora del auto.

El automóvil en el que viajaba Serafín Zambada quedó destrozado del lado izquierdo (donde se encuentra el conductor) y la parte trasera.

Mientras que el trailer sufrió el desprendimiento de las ocho llantas traseras. En las imágenes se puede observar que el KIA, quedó destrozado.

Se presume que el auto impactó fuertemente al tráiler, no obstante, aún no se conoce la causa del origen del accidente.

Las autoridades del estado continúan con las investigaciones para conocer la causa y delegar responsabilidades.

Aunque en un principio las condiciones de salud de Serafín Zambada eran graves, pues según se indicó el hombre presentó lesiones en el tórax que lo obligaron a someterse a cirugía, su estado mejoró.

Así lo expuso el cantante de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, quien se describió como amigo del hijo del Mayo Zambada.

A través de historias de Instagram, Ernesto agradeció a todos los que se sumaron a sus oraciones por la salud de Serafín Zambada.

El intérprete norteño notificó que su salud es mejor.

En cuanto a su pareja, Norma López, originaria de Culiacán, Sinaloa, falleció el mismo día del accidente, cuando era trasladada al hospital.

Ernesto Barajas comunicó que él no niega la relación de amistad que tiene con Serafín Zambada.

Luego de que fue cuestionado por medios de información sobre la amistad con el hijo del “Mayo” Zambada, el cantante respondió que él no niega a sus amigos.

Asimismo, compartió que “le agüita” que algunos medios “amarillistas” hagan alboroto, por algo que él no considera noticioso, como su amistad con Serafín Zambada.

Igualmente acusó a los medios de información de generar notas con morbo para ganar likes y comentarios, e insistió en que él no niega a sus amigos.

“Lo que me agüita son este tipo de medios amarillistas que de todo hacen un mitote, yo no sé cuál es la noticia y lo digo sin pelos en la lengua, uno no niega a sus amigos, pero yo no sé por qué tratan de hacer todo con morbo para ganar likes o comentarios, la verdad como siempre se lo he repetido, siempre hago las cosas con mucho respeto a mis amigos yo no los niego, tengo amigos en todas partes bendito dios.”

Ernesto Barajas