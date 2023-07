Erik Rubín felicita “desde al amor” a Andrea Legarreta por sus 52 años y les tiran por fingir estar separados cuando en realidad siguen estando juntos.

Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron a sus seguidores al anunciar que habían tomado la decisión de separarse para saber en dónde se encontraban como pareja.

A casi cinco meses de que anunciaron su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín se sigue enfrentando a especulaciones de que en realidad todo fue una estrategia.

En medio de las especulaciones sobre cuál es su relación con Andrea Legarreta, Erik Rubín -de 52 años de edad- escribió un emotivo mensaje por el cumpleaños de la conductora de Hoy.

Sin embargo usuarios de inmediato lo cuestionaron pues consideran que solo fingió su separación de Andrea Legarreta.

Erik Rubín dedica hasta “te amo” a Andrea Legarreta por su cumpleaños 52

Tras 22 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron que habían tomado la decisión de separarse.

A través de un comunicado Andrea Legarreta y Erik Rubín dejaron en claro que entre ellos seguía existiendo mucho amor y que no había ningún problema, por lo que sería normal verlos juntos.

Este miércoles 12 de julio Andrea Legarreta se encuentra de manteles largos y es que se encuentra celebrando su cumpleaños número 52.

A través de las redes sociales Andrea Legarreta ha recibido varios mensajes de felicitación entre ellos el de Erik Rubín.

En su cuenta de Instagram, Erik Rubín escribió un amoroso mensaje a Andrea Legarreta en donde agradeció tenerla en su vida.

Erik Rubín mostró el gran cariño que le tiene a Andrea Legarreta.

“Que afortunado soy de tenerte en mi vida. Y hoy y siempre, toda la gente que tenemos la misma fortuna, celebramos la tuya en grande, hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo. Feliz cumpleaños” Erik Rubín

Cuestionan a Erik Rubín por su amoroso mensaje a Andrea Legarreta si están separados

El mensaje de Erik Rubín de inmediato se viralizó y es que muchos se han cuestionado sobre si ya hubo reconciliación con Andrea Legarreta.

Luego de su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín han mostrado que mantienen una gran relación por lo que de inmediato surgieron algunas especulaciones sobre que en realidad no se habían separado.

Las especulaciones aumentaron con el mensaje de Erik Rubín a Andrea Legarreta por su cumpleaños y es que algunos lo han cuestionado sobre si fingieron su separación.

“Que tontería anunciar algo que nunca existió, solo fue publicidad”,” No estaban separados”,” O sea nunca se separaron?“,” Ay por fin!! si la amas porque no siguen juntos??“,” Como esta... No que ya se separaron ...”, “ya regresaron ?”, “Dirán que no por que estén separados, no se aman”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

En medio de los cuestionamientos, Andrea Legarreta ya respondió el mensaje de Erik Rubín.

“Hoy me preguntaron cuál sería mi deseo de cumpleaños… Lo ÚNICO que tengo es agradecimiento!!! Gracias por lo vivido y compartido!! Gracias por lo construido y el amor que nos ha sostenido en todos los momentos y etapas! También te amo!! A seguir compartiendo vida!!” Andrea Legarreta

Cabe recordar que es el primer cumpleaños de Andrea Legarreta después de anunciar su separación de Erik Rubín.

Andrea Legarreta y Erik Rubín no solo seguirán juntos por sus hijas: Mía y Nina, sino que además trabajan en la obra “Vaselina”.