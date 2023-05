Aracely Arámbula no tuvo piedad de Luis Miguel y lo llamó rey cucaracho y pues Andrea Legarreta no es nadie para negar, confirmar o cuestionar que no le quede ese apodo.

Se hizo todo un revuelo con el video donde la exesposa de Luis Miguel -de 53 años de edad-, lo llamó rey cucaracho. Y es que ya nos sabemos la historia.

Ante ello, reporteros cuestionaron a Andrea Legarreta -de 51 años de edad- sobre este apodo que Aracely Arámbula le dio al cantante y ella la respaldó. Será que ¿se identificó?

Andrea Legarreta respalda que Luis Miguel sea llamado rey cucaracho por su ex

Si algo une a Andrea Legarreta y Aracely Arámbula es que ambas están distanciadas de los padres de sus primogénitos; aunque la conductora de Hoy lo hizo “desde el amor”.

Por ello, cuestionaron a Andrea Legarreta sobre la reciente y muy pública burla que ‘La Chule’ le hizo a Luis Miguel llamándolo “rey cucaracho”.

Aracely Arámbula le dice "rey cucaracho" a Luis Miguel (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

A los micrófonos de la reportera Berenice Ortiz, la conductora de Hoy respaldó lo dicho por la actriz y madre de los dos hijos de Luis Miguel, diciendo:

“Ella puede llamarlo como quiera”. Andrea Legarreta, conductora.

Andrea Legarreta respaldó a la actriz señalando que ella sabe lo que vivió con ‘El Sol’ y aunque le guste como cante, “ella sabrá porqué lo llama así?

Pero ¿será que Andrea Legarreta tiene un apodo para Erik Rubín?

Andrea Legarreta respalda el rey cucaracho a Luis Miguel, pero ¿ella cómo llama a Erik Rubín?

Andrea Legarreta dice que la ex de Luis Miguel tendrá sus razones tendrá sus razones para llamar rey cucaracho al cantante, pero ¿ella ya tiene un apodo para Erik Rubín?

Andrea Legarreta y Erik Rubín (@andrealegarreta / Instagram )

Están por cumplirse 3 meses de que la conductora de Hoy y el ex Timbiriche confirman su separación, aunque no su divorcio.

Y es que ambos han apuntado a que su separación se hizo “desde el amor” y aún con la esperanza de que el amor regrese a sus vidas.

Sin embargo, durante una plática que Erik Rubín -de 52 años de edad- tuvo con Yordi Rosado, habló de más sobre su relación con la conductora.

Pese a ello, Andrea Legarreta no ha difamado contra su expareja, y eso que reveló detalles íntimos como un aborto antes del embarazo de su hija Mía.

Por lo tanto se descarta que para Andrea Legarreta Erik Rubín sea un rey cucaracho, pues sigue llamando “peloncito”, como cuando eran un matrimonio.