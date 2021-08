Erik Rubín confiesa si abriría su cuenta en OnlyFans para mostrar “todo el paquete”

Cada vez son más las celebridades que deciden abrir su cuenta de OnlyFans, incluso la actriz Dorismar confesó que ha ganado 20 millones en la plataforma.

Erik Rubín se podría sumar a la lista de famosos que ya se encuentran en OnlyFans, pues aseguró que es algo que no le espanta.

Erik Rubín siempre se ha mostrado muy enamorado de Andrea Legarreta ; sin embargo, no se ha salvado de rumores de infidelidad. Pero ahora confesó que podría tener su cuenta en OnlyFans.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Erik Rubín confesó que no le asusta tener su cuenta en OnlyFans aunque reconoció que se tendría que adentrar a la plataforma porque desconoce su funcionamiento.

Sobre si estaría dispuesto a mostrar “todo el paquete”, Erik Rubín confesó que es pudoroso por lo que no cree que podría compartir fotos completamente desnudo.

“No lo he pensado, pero tampoco me asusta. La verdad sé más o menos de qué se trata, nunca he entrado a uno, no sé si haya limitaciones o no, o si sea todo el paquete, pero también soy pudoroso, así que todo el paquete la verdad es que no”

Erik Rubín