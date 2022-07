Eric del Castillo tiene una gran trayectoria en la actuación y ha sido cuestionado si piensa retirarse, pero el actor manifestó que no ‘porque se muere’.

La carrera actoral de Eric del Castillo se remonta a a 1954, cuando comenzó a trabajar en el teatro en obras como ‘La llorona’ y ‘Señoritas a disgusto’.

Trabajó en varias películas y telenovelas de las que destaca:

El Maleficio

Niña amada mía

Soy tu dueña

Amigas y Rivales

En una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Eric del Castillo fue cuestionado si ha pensado en retirarse, a lo que él indicó, que sí, pues quería convivir más con su familia y viajar.

Eric del Castillo (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

“Sí lo he pensado en retirarme, para dedicarme más a mi familia, ir a visitar a Kate, estar con ella, viajar un poquito, pero también necesito trabajar, si no trabajo me muero, me aburro” dijo el actor.

Narra que durante la pandemia estuvo a punto de morir y que le afectó bastante el encierro: “Está uno deprimido, no entra dinero, nos vimos obligados a cambiar de casa, porque además era muy grande para nosotros dos”.

Fue cuestionado si en alguna ocasión Kate del Castillo se ha ofrecido a mantenerlo económicamente: “No, de eso nunca hemos hablado, jamás, al contrario, yo le digo que cuide mucho su dinero, porque la vida pasa rapidísimo”.

¿Kate del Castillo ya vive con su novio Edgar Bahena?

Eric del Castillo fue cuestionado sobre si su hija ya vive con su pareja y reveló que no, pero Edgar Bahena la visita, pues vive en la Ciudad de México y Kate en Estados Unidos.

Asegura que ha visto muy contenta a su hija con su nueva relación y eso significa mucho para la familia de Kate del Castillo.

“Ya tenía mucho tiempo sola, nada más trabajando, yo le decía, hijita no te conviertas en

Lydia Cacho, Edgar Bahena y Kate del Castillo. (@katedelcastillo)

máquina de trabajo , tiene que pensar en tu vida en ti, no todo es trabajo en la vida” expresó Eric del Castillo.

Todo indica que aún no hay planes de boda, pero Eric del Castillo menciona que eso es decisión de Kate del Castillo y él no piensa meterse.

Eric del Castillo se ha mostrado respetuoso de la vida privada de Kate del Castillo y trata de no revelar detalles de las relaciones de la actriz.