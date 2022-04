Eric del Castillo, indignado con Televisa: “Tengo que hacer colas”

El actor mexicano Eric del Castillo, compartió que está en pláticas con el productor Carlos Moreno para formar parte de una nueva telenovela.

En una entrevista con Edén Dorantes, Eric del Castillo dejó saber que desea poder volver pronto a los melodramas.

Sin embargo, también confesó que no está de acuerdo con los nuevos protocolos de Televisa, empresa en la que ha trabajado desde los inicios de su carrera.

Eric del Castillo expuso que en Televisa no tienen las condiciones laborales pertinentes y eso lo ha desanimado.

Eric del Castillo (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

El histrión detalló que se refiere específicamente a las nuevas normas para accesar a las instalaciones de Televisa.

Esto porque, anteriormente ingresaba con su gafete, pero ahora debe hacer largas filas para lograr entrar, pese a ser primer actor.

“Han cambiado los tiempos, ahora me da pena entrar. Antes entraba con mi gafete, ahora tengo que hacer colas para entrar”, señaló Eric del Castillo.

El actor se sinceró y declaró que esto le genera cierta molesta: “Pues no me gusta que a nosotros que hemos estado más de 30 años... no sé”.

Eric del Castillo (Andrea Menchaca)

Asimismo, sugirió que deberían “tener más atenciones” por tratarse de un actor veterano.

Pese a ello, Eric del Castillo reiteró que se ha llegado a sentir incómodo por esta situación.

“Se siente uno como si fuera un principiante, haciendo cola para que te atiendan en recepción”, comentó.

Eric del Castillo pide a Televisa mejorar sus protocolos

Eric del Castillo, padre de la actriz Kate del Castillo, propuso a Televisa cambiar sus protocolos de acceso, sin eliminar ciertas reglas.

“También entiendo hay que respetarlas (las reglas), pero hubo un cambio. La pandemia cambió todo”, explicó inicialmente.

Fue posteriormente, cuando sugirió a la televisora un método para corregir el desaire que le han hecho indirectamente.

“Sí me gustaría que nos respetaran o nos dieran una contraseña o algo para no estar haciendo cola como si fuera... sí me chuté aquí treinta y tantos años”, dijo Eric del Castillo para concluir.

Mientras tanto, Eric del Castillo sigue trabajando, continuamente se le ve vigente en importantes eventos y posiblemente, próximamente será parte del elenco de una nueva telenovela de Televisa.