Eric del Castillo fue cuestionado sobre el romance que tuvo en el pasado con Lyn May y que la vedette ventiló, señalando que solo lo hizo por seguirle el juego a la acapulqueña.

Sin embargo, la declaración de Eric del Castillo no fue lo que más llamó la atención, sino que a su lado estaba Kate Trillo, su esposa, quien no se aguantó los malos gestos.

Kate Trillo, la esposa de Eric del Castillo, reacciona a romance con Lyn May. (YouTube / ImagenTV / Tomada de video)

La esposa de Eric del Castillo -de 88 años de edad-, aunque no dijo mucho, demostró mucho desagrado a que su esposo tuviera un romance con Lyn May.

Lyn May después de las operaciones (Instagram)

Incluso, se le salió decir al momento “No me habías dicho”, para después taparse la boca y hacer un gesto de vómito.

Meses atrás, Lyn May dijo haber tenido una relación con Eric del Castillo cuando ambos estaban solteros, pero tal vez la prensa no eligió el mejor momento para preguntar.

Regularmente, el primer actor asiste a eventos acompañado de su esposa Kate Trillo, de modo que la pregunta sobre este romance se hizo en presencia de ella.

Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Pero lo que no se esperaba es que la esposa de Eric del Castillo fuera a reaccionar con muestra de asco, resignación y desagrado hacia Lyn May de 70 años de edad.

“No me habías dicho”, fue lo que Kate Trillo pronunció, para después taparse la boca, pues dijo que ella no diría nada, pero eso sí, no ocultó su muestra de asco hacia Lyn May.

“¿Lyn May? Uy qué bárbaro, cómo, no me habías dicho…”. Kate Trillo, esposa de Eric del Castillo.

Así fue como se vivió la reacción de la esposa de Eric del Castillo al enterarse que compartió babas con Lyn May.

Eric del Castillo no anduvo con Lyn May, pero en los inicios de la vedette no hubiera dicho que no

Eric del Castillo fue cuestionada sobre un supuesto romance con Lyn May, y aunque su esposa fue quien reaccionó con desagradables gestos, él terminó por confesarlo todo.

A la esposa del actor le podrá causar repulsión que este haya tenido un romance con Lyn May, pero Eric Castillo reconoció que la vedette sí era de desear tiempo atrás.

Aunque estas declaraciones son relativamente recientes, Eric del Castillo negó el romance con Lyn May, diciendo que cuando lo declaró solo le siguió el juego a la vedette.

Sin embargo, explicó que si se habla de “50 años antes”, no se hubiera negado a un romance con Lyn May.