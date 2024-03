Durante una entrevista, Nicki Nicole rompió el silencio sobre la infidelidad de Peso Pluma -de 24 años de edad- y cómo lo cortó.

Y de acuerdo con Nicki Nicole -de 23 años de edad-, el final público de su noviazgo con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, era “incontrolable”.

A pesar de todo lo sucedido, Nicki Nicole aseguró que actualmente se encuentra ‘sanada’ gracias al apoyo de todos sus fans.

A poco más de un mes de haber terminado su relación con Peso Pluma -el 13 de febrero-, Nicki Nicole rompió el silencio.

Y es que durante una entrevista para ‘Billboard’, Nicki Nicole habló sobre la infidelidad de Peso Pluma y cómo lo cortó en redes sociales.

Pues cabe recordar, luego de que se filtrara un video del cantante con otra mujer, la argentina reaccionó públicamente a través de su cuenta de Instagram con un mensaje en el que se leía:

“Lo que se ama, se cuida. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto… Yo ahí no me quedo.”

Nicki Nicole