El asesor de imagen Enrique Hernández, se pronunció, tras la respuesta de Livia Brito ante la denuncia de supuesto secuestro por parte de su pareja, Mariano Martínez.

Recordemos que Enrique Hernández fue citado en la casa del novio de Livia Brito, solicitando sus servicios, sin embargo, supuestamente fue privado de su libertad y torturado durante seis horas.

La actriz de 35 años no tardó en pronunciarse a través de sus redes sociales; como preámbulo, señaló que no estaba enterada de la situación y aclaró que no tiene ningún vínculo con el stylist.

“Estoy haciendo este video porque están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando, justamente voy a comenzar a checar qué está sucediendo”. Livia Brito

Finalmente, dejó saber que nunca pidió los servicios de Enrique Hernández, además de precisar que Enrique Hernández está utilizando su nombre para conseguir fama.

“Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse famoso, no es mi stylist, nunca lo contrate, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram, nunca crucé palabra con él ni en las redes sociales ni en vivo, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando. Hago del conocimiento público que esta persona está mintiendo al decir que fue contratado para ser mi stylist, no fue contratado por mí ni por nadie cercano a mí. Usar el nombre de una persona pública para hacer esta clase de declaraciones y mentir para generar contenido y tener pantalla es un delito”. Livia Brito

Esto dijo Enrique Hernández tras declaraciones de Livia Brito en defensa de Mariano Martínez

En un encuentro con algunos medios de comunicación, Enrique Hernández expuso su opinión, ante el video que Livia Brito compartió en sus redes sociales, con relación a las acusaciones de Mariano Martínez.

La supuesta víctima, aclaró a Livia Brito que él nunca la menciónó entre sus acusaciones y dejó claro que él no la conoce.

“Acabo de ver que Livia se pronunció, yo nunca he dicho que ella me atacó; no me atacó, no la conozco, no soy su stylist, no tengo ningún vínculo con ella”. Enrique Hernández

Posteriormente, explicó que, fue él quien lo buscó para contratar sus servicios, independientemente de que Mariano Martínez vive con Livia Brito.

“Siempre he dicho que Mariano Martínez se contactó conmigo para un servicio y la posibilidad de trabajar con ella. Vive con ella, es su pareja y yo de eso no tengo culpa. Yo solo denuncié a Mariano Martínez”. Enrique Hernández

Finalmente, lamentó que Livia Brito crea que pretende “colgarse de su fama”, pues las acusaciones son graves.

“Que digan que me estoy colgando de un secuestro para tener pantalla... No. No sé si se lo han hecho a otras personas y no corrieron con la misma suerte”. Enrique Hernández

¿Por qué Enrique Hernández acusa de secuestro a Mariano Martínez, novio de Livia Brito?

Enrique Méndez, asesor de imagen, acusó a Mariano Martínez, novio de Livia Brito, de secuestro.

Presuntamente, el venezolano lo citó en su departamento, lo acusó de robo y posteriormente lo retuvo 6 horas en el lugar, además de maltratarlo.

Según relató, planeaban trasladarlo a otro lugar, donde pretendían retenerlo ante su voluntad, sin embargo, en este movimiento él logró escapar.

Las cámaras de seguridad del edificio de Mariano Martínez, hacen constar que Enrique Méndez salió huyendo del lugar, perseguido por el novio de Livia Brito y un acompañante.

Finalmente, Enrique Méndez se encontró con una patrulla, donde pudo resguardarse y hablar de lo ocurrido, para posteriormente dirigirse a poner una demanda en contra de la pareja de Livia Brito.

Pedro Sola sale en defensa de Enrique Hernández

El conductor Pedro Sola, salió en defensa de Enrique Hernández, luego de que Mariano Martínez negara haber pedido los servicios del stylist.

El presentador de televisión, expuso que el novio de Livia Brito ya tiene antecedentes de violencia y señaló que, aunque él no haya pedido sus servicios, nada justifica el secuestro que supuestamente vivió.