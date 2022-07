En medio de la controversia, Livia Brito encara polémica que involucra a su novio Mariano Martínez y asegura que solo están utilizando su nombre para poder conseguir fama.

Livia Brito se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que el diseñador de modas, Enrique Méndez denunció al novio de la actriz de 35 años de edad por presunto secuestro, tortura y amenazas.

Tras estas acusaciones, Livia Brito recurrió a sus redes sociales para aclarar que no conoce a la persona y pidió que no se le involucre en un tema en el que no tiene nada que ver.

Diseñador acusa de secuestro a novio de Livia Brito (Especial)

Livia Brito asegura que usan su nombre por fama tras acusación contra Mariano Martínez por secuestro

Luego de que el paparazzi Ernesto Zepeda denunció a Livia Brito y su novio Mariano Martínez por robo y agresión, la actriz se ha enfocado en su carrera e incluso se encuentra protagonizando la novela ‘Mujer de nadie’.

En medio de su felicidad por el estreno de su telenovela, Livia Brito se encuentra nuevamente en la controversia luego de que se dio a conocer que hay una nueva acusación en contra de su novio Mariano Martínez.

Para calmar toda la polémica, Livia Brito recurrió a sus Instagram Stories para hablar sobre las acusaciones que hay en contra de su novio Mariano Martínez.

De manera contundente Livia Brito dijo desconocer lo qué estaba sucediendo, pero se había dado cuenta que su nombre andaba circulando en varios medios.

“Estoy haciendo este video porque están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando. Justamente voy a empezar a chequear que está sucediendo” Livia Brito

Livia Brito puntualizó que no tenía idea de quien era Enrique Méndez pues nunca lo había visto y se encontraba mintiendo al decir que tenía una relación laboral con ella.

“Lo que sí les puedo decir es que yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. No es mi stylist, nunca lo contraté, no lo conozco en vivo, no lo conozco por redes, nunca crucé palabra con él” Livia Brito

Durante su video, Livia Brito puntualizó que Enrique Méndez solo está utilizando su nombre para hacerse más famoso, lo que es un delito.

“No sé quién es, no tengo idea de lo que está pasando. Nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso” Livia Brito

Livia Brito pidió que se le saque de ese problema pues no tenía ninguna relación con las acusaciones que estaban surgiendo.

¿Qué dijo el novio de Livia Brito sobre las acusaciones en su contra?

Aunque está siendo acusado directamente, el novio de Livia Brito prefirió huir de los reporteros para no contestar ninguna pregunta sobre las acusaciones que hizo Enrique Méndez.

Al encontrarse con los medios de comunicación, Mariano Martínez piso el acelerador y dejo a los reporteros esperando que pudieran conocer sus declaraciones por las acusaciones en su contra.