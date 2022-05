La actriz cubana Livia Brito, fue acusada por el reportero Roberto Hernández Gallardo de haberlo agredido y este lunes fue expuesta por el programa de espectáculos ‘Ventaneando’.

Cabe señalar que no es la primera vez que Livia Brito es acusada de agresión; en 2020 fue denunciada por golpear a un paparazzi y dañar su equipo, por acoso.

Recordemos que, luego de la acusación del periodista, Livia Brito utilizó sus redes sociales para compartir su versión de los hechos.

Aunque ambos hablaron sobre lo ocurrido desde sus respectivas perspectivas, el programa de TV Azteca hizo público el cllip del incidente en su más reciente transmisión.

Livia Brito (Ventaneando)

La conductora Mónica Castañeda, aseguró como preámbulo, que Roberto Hernández Gallardo solo “intentó entrevistarla con toda la paciencia”.

Esto ocurrió en una locación en San Ángel, donde Livia Brito grababa los promocionales de su nueva telenovela ‘Mujer de nadie’, que estrenará el 13 de junio.

En el primer encuentro que el reportero tuvo con Livia Brito, la actriz insinuó que sí le daría la entrevista: “Sí, pero permíteme”, le dijo.

Sin embargo, en otro de los intentos del periodista de ‘Ventaneando’ por entrevistar a Livia Brito, contestó molesta: “Sí, ya te dije, ya voy”.

Livia Brito agrede a reportero (@robertohega)

Tú tranquilo, relájate, no me persigan porque entonces sí me siento atosigada”, expresó, antes de arremeter en contra del corresponsal de TV Azteca.

Livia Brito explota ante insistencia de reportero de ‘Ventaneando’

Livia Brito tomó el equipo de Roberto Hernández Gallardo, reportero de ‘Ventaneando’ y lo apagó, mientras le explicaba molesta que no podría darle la entrevista.

“No puedo, ponlo en pausa”, dijo la actriz; posteriormente, Livia Brito sostuvo la cámara, y, aunque no se le escuchó decir nada más, el reportero asegura que Livia Brito le explicó, que no les daría entrevista porque han hablado mal de ella en ‘Ventaneando’.

Pati Chapoy, no tardó en dar su opinión al respecto y señaló que “fue muy clara cuando dijo ‘no doy entrevista porque en ese programa me han tratado mal”.

“Simplemente te hemos expuesto como eres, no es que te tratemos mal”. Pati Chapoy

Por su parte, Mónica Castañeda, precisó que “ella toma el teléfono de Roberto, cosa que no tendría que hacer y le toma con la otra mano el micrófono para que no se oiga”.

Rosario Murrieta detalló que “la asistente que iba con ella, le decía ‘tranquila, Livia, tranquila’”.

Finalmente, Daniel Bisogno reprobó su actitud y aseguró que “eso es una agresión”