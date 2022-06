Frida Sofía denunció que con todo y pruebas Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán siguen libres, situación por la que aparentemente, el cantante prefirió evadir a la prensa.

En un video mostrado por Edén Dorantes, se le ve a Enrique Guzmán sin disposición de hablar y huyendo en todo momento de la prensa cuando se le cuestiona de Frida Sofía.

Los últimos comentarios de Enrique Guzmán fueron que Frida Sofía no tenía pruebas, por eso la denuncia no avanzaba. Él aludió a que todo era falso y por eso no iba.

Sin embargo, ahora que se dice las pruebas ya están en la Fiscalía, es el rockero es quien prefiere no hablar del tema.

Enrique Guzmán solo dice hola y adiós; no quiere hablar de Frida Sofía

La denuncia de Frida Sofía a Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán se creía había quedado en el pasado, pero a un año de hacerse oficial, el tema volvió a salir a flote.

Mientras que los abogados de Frida Sofía se hacen responsables del proceso legal de la modelo en la CDMX, ella reside en Miami sin posibilidad de salir de Estados Unidos.

Cuando la denuncia comenzó se decía que Frida Sofía tenía problemas con su Visa, por lo que Estados Unidos le imposibilitaba salir del país.

Sin embargo, la última versión que Frida Sofía dio a Gustavo Adolfo Infante fue que la Fiscalía ya tenía todas las pruebas contra Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán.

En otros momentos, Enrique Guzmán había dicho que ya no deseaba hablar de Frida Sofía, pues siempre terminaba arruinando todo con sus declaraciones.

Ahora, las imágenes del reportero Edén Dorantes muestran a Enrique Guzmán en disposición de solo decir -hola y adiós- sin declarar más.

Enrique Guzmán se encontraba actuando en la obra Jesucristo Super Estrella, misma que terminó el 7 de octubre del 2021.

Enrique Guzmán siempre que habla de Frida Sofía la riega

Después de que Frida Sofía denunciara tocamientos indebido por Enrique Guzmán desde los cinco años, el cantante mostró un notable enfado en los medios de comunicación.

Enrique Guzmán se niega a hablar de la detención de Frida Sofía (Agencia México)

Además de que dijo demandaría a Gustavo Adolfo Infante por haber hecho la entrevista en donde se declara su abuso, en distintos momentos deseó lo peor a Frida Sofía.

Enrique Guzmán tuvo varias críticas en los medios de comunicación, por grupos feministas y por fans de Frida Sofía.

Las últimas lamentables declaraciones de Enrique Guzmán fueron en torno a que la hermana de Frida Sofía había muerto gracias al karma. Después se retractó.