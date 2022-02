Enrique Guzmán recuerda romance con Angélica María: “No le agarré nada”, dice y asegura que siempre se portó como un caballero.

Esta confesión llega al programa Hoy, donde a Enrique Guzmán le celebraron su cumpleaños número 75, razón por lo que esta mañana el propio hizo acto de presencia.

Enrique Guzmán recibió un breve homenaje por parte de la producción, quien reconoció sus logros a lo largo de su carrera artística.

Enrique Guzmán celebra su cumpleaños (Captura de pantalla / Hoy / YouTube)

Además de hablar de sus éxitos musicales y de sus colaboraciones, salieron a relucir algunos aspectos de su vida privada, anécdotas viejas pues no se tocó el reciente escándalo de su nieta Frida Sofía.

Abriendo el baúl de los recuerdos, salió a relucir el nombre de Angélica María, quien “se le escapó” a Enrique Guzmán y es que su relación fue muy inocente.

Enrique Guzmán junto a Angélica María, y en el teclado Armando Manzanero (Captura de video / Hoy / YouTube)

Enrique Guzmán no quita el dedo del renglón, quiere conquistar a Angélica María

Por lo que en tono de broma, el padre de Alejandra Guzmán aseguró que aún está a tiempo de tener sus quereres con ‘La novia de México’.

“Ese (tren) no se me ha ido todavía, ese todavía falta, todavía no, me esperas? (Mi esposa) me dará permiso”, dijo Enrique Guzmán frente a las cámaras del matutino de Televisa.

Y es que Andrea Legarreta lamentó que Enrique Guzmán y Angélica María no terminaran casados ya que, hasta la fecha, a la conductora le parece una pareja muy bonita.

Angélica María asegura que su noviazgo con Enrique Guzmán fue “de manita sudada”

Con el objetivo de felicitar a Enrique Guzmán por su cumpleaños, Angélica María estableció contacto telefónico con el programa Hoy, donde reveló que su noviazgo con el veterano cantante “fue de manita sudada”.

“Me lo ligué y fuimos novios”, dijo Angélica María confirmando que sí fueron mas que amigos, pero su noviazgo no llegó muy lejos debido a su inocencia.

Razón por la que Enrique Guzmán de inmediato aseguró que nunca le agarró nada ya que es un caballero.

“No le agarré nada… Yo nunca te agarré partes ocultas, nunca te toqué partes ocultas”, insistió el veterano cantante.

Finalmente ambos coincidieron que fue bellas relación y que solo hubo besitos, ya que Enrique Guzmán “se desquitaba con otras chamacas”, bromeó Angélica María: “con eso no contaba yo”, remató.