El empresario y CEO de Tesla Elon Musk, enterneció en la Met Gala 2022, pues decidió llevar a una mujer muy especial al evento, como su cita.

Elon Musk llegó a la alfombra roja, que se está llevando a cabo este lunes 2 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, con su mamá; Maye Musk.

El magnate de negocios utilizó un clásico smoking con zapatos de charol.

Por su parte, la mamá de Elon Musk optó por un vestido holgado de terciopelo color guinda, un largo collar de perlas, bolsa y zapatos dorados.

Elon, Maye Musk (DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images via AFP)

Asimismo, Maye Musk resaltó el look con un par de aretes guinda y una pulsera que hace match con el vestido.

¿Quién es Maye Musk, mamá de Elon Musk que lo acompañó a la Met Gala 2022?

Maye Musk, mamá de Elon Musk, quien lo acompañó a la Met Gala 2022, es una nutricionista y modelo canadiense-sudafricana.

Aunque nació en Canadá, cuando cumplió 2 años su familia decidió llevarla a vivir a Sudáfrica, donde creció e incursionó en el modelase.

De profesión es dietista, pero trabajó 50 años en la industria del modelaje, tras estudiar lo propio, incursionó en pasarelas y comerciales.

Elon, Maye Musk (ANGELA WEISS / AFP)

A los 20 años fue finalista de Miss Sudáfrica, impulsada por sus padres, quienes, cabe señalar eran exotosos, gracias a un negocio de consulta quiropráctica.

Se casó con Errol Musk, con quien tuvo tres hijos:

Elon Musk

Tosca Musk

Kimbal Musk

Luego de haber estudiado la licenciatura y una maestría en la Universidad del Estado Libre de Orange, comenzó a dar consultas.

Sin embargo, los fines de semana continuó desempeñándose como modelo.

Posteriormente se mudó a Durban, tras divorciarse del padre de Elon Musk, pues, supuestamente recibía maltratos por parte de él.

Elon, Maye Musk (ANGELA WEISS / AFP)

Subió de peso tras la separación y se dedicó una temporada al modelaje de tallas grandes, pese a ello, se puso a dieta y logró perder 20 kilos en un año.

Fue investigadora en la Universidad de Toronto, impartió clases y nunca abandonó el modelaje, incluso, hizo de abuela en la portada de revista.

Escribió los libros escribió el libro ‘Feel Fantastic: Maye Musk’s Good Health Clinic’ y el biográfico ‘A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success’.