Elizabeth Álvarez habla del video donde se peleaba con Jorge Salinas y revela si es verdad que estaría a punto de divorciarse luego de los problemas en su matrimonio.

Pese a ser considerados como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas se han enfrentado a varios rumores sobre una posible crisis matrimonial.

Todo comenzó cuando la revista TVNotas publicó fotografías en donde presuntamente Jorge Salinas -de 54 años de edad- aparecía besando a su nutrióloga.

Elizabeth Álvarez ya no soporta a Jorge Salinas; los captan peleando en un restaurante (VIDEO)

Aunque la pareja negó rumores de infidelidad, los famosos vuelven ha estar en el ojo del huracán luego de que se difundió un video donde presuntamente los captaron peleándose en un restaurante.

En medio de todas las especulaciones, Elizabeth Álvarez -de 45 años de edad- rompió el silencio y habló sobre su relación con Jorge Salinas.

A seis meses de que se dieran a conocer las fotografías en las que presuntamente Jorge Salinas se encuentra besando a su nutrióloga Anna Paula Guerrero, el programa Chisme No Like reveló el video.

Esto revivió los rumores de una posible mala relación entre Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas luego de 12 años de matrimonio.

Pero el programa Chisme No Like también compartió un video de una presunta pelea entre Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas en un restaurante en un centro comercial.

De acuerdo con el programa, Elizabeth Álvarez ya no soporta a Jorge Salinas como pareja y por eso estarían a punto de divorciarse.

Elizabeth Álvarez acudió al estreno de ‘Vaselina’ por lo que no pudo evitar ser cuestionada sobre su presunta pelea con Jorge Salinas.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Elizabeth Álvarez destacó que ya se encuentra acostumbrada a esta clase de rumores pues es normal en su trabajo.

Sin embargo, Elizabeth Álvarez confesó que a veces se sorprende por todo lo que se dice sobre su matrimonio con Jorge Salinas.

“Sabes qué yo lo tomo sabiendo quién soy, sabiendo lo que tenemos y pues nada, la verdad a veces me sorprende digo ‘ay, ¿por qué dicen esto?’, pero es normal, entiendo nuestro trabajo y a veces se dan situaciones que uno no puede controlar y no te queda más que seguir adelante, darle vuelta a la página”

Elizabeth Álvarez