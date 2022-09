El sobrino de Ricky Martin revela que abusaba de él desde los 12 años. Por primera vez Dennis Yadiel Sánchez habló sobre la demanda en contra de su tío.

Ricky Martin de 50 años de edad se encuentra en medio de la controversia luego de que se dio a conocer en julio de este año que había sido denunciado por su sobrino por violencia doméstica, abuso sexual e incesto.

Cuando iba a iniciar el proceso legal, Dennis Yadiel Sánchez de 21 años de edad retiró la denuncia. Posteriormente Ricky Martin presentó una demanda contra su sobrino por extorsión y persecución maliciosa.

En medio de la controversia, Dennis Yadiel Sánchez habló por primera vez sobre el proceso legal que enfrenta con Ricky Martin.

Luego de que la defensa de Ricky Martin presentó una denuncia contra Dennis Yadiel Sánchez por extorsión y persecución maliciosa, se dio a conocer que las autoridades le concedieron al cantante una orden de protección.

En medio de la controversia Dennis Yadiel Sánchez habló por primera vez y aseguró que existe evidencia sólida en contra de Ricky Martin por lo que espera que se haga justicia.

En el programa ‘Siéntese Quién Pueda’, el periodista Alex Rodriguez presentó la conversación que tuvo con Dennis Yadiel Sánchez, luego de que reveló que mantuvo una relación sentimental con su tío Ricky Martin y que tras la ruptura el cantante lo intimidó.

Durante su conversación Dennis Yadiel Sánchez confesó que desde los 12 años Ricky Martín abusaba de él y que las autoridades ya cuentan con todas las pruebas.

Dennis Yadiel Sánchez señaló que no puede hablar mucho del tema ya que las autoridades se encuentran investigando todo lo que pasó.

“Realmente no puedo hablar del tema porque es una investigación abierta, pero sí, yo deseo con la mayor fuerza prontamente salga toda la evidencia y se me haga justicia en el tribunal”

Sobre si su objetivo es económico, Dennis Yadiel Sánchez destacó que lo que busca es que se haga justicia y por eso se están haciendo todas las investigaciones necesarias.

Dennis Yadiel Sánchez dejó en claro que cuando se resuelva todo podrá decir toda la verdad de lo que pasó con Ricky Martín.

“A mí me encantaría decir toda la verdad, pero no me dejan y cuando se resuelva todo, salga toda la evidencia y se resuelva, yo podré hablar”

Dennis Yadiel Sánchez