Nicola Porcella -de 37 años de edad- ya no estará en el Programa Hoy, pues continuará con su carrera como actor.

De acuerdo con Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy, reveló que Nicola Porcella ya no se integrará como conductor.

¿Qué pasará con Nicola Porcella en Televisa?

Tal y como reveló la productora Andrea Rodríguez del programa Hoy, Nicola Porcella ya no se integrará “por el momento”.

De acuerdo con la propia productora, Televisa tiene preparadas para Nicola Porcella más telenovelas, lo que hará que ya no esté como conductor en Hoy.

“La verdad sí nos dolió el corazoncito, sí hubiéramos querido que se integrara, lo habíamos planeado y lo habíamos pensado, pero por el momento los planes de la empresa están en que Nicola esté haciendo novelas, series y todo eso” Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy

De acuerdo con Andrea Rodríguez, se espera que Nicola Porcella comience a hacer pronto una serie .

Por lo que esta le imposibilitará quedarse como conductor ‘de planta’ en Hoy.

Y aunque la puerta no quedó cerrada para Nicola Porcella, ya que la propia conductora dijo que “de momento” no se integrará, es posible que su ausencia se prolongue por sus planes actorales.

Ojito ahí, Nicola sólo se va por un tiempo,mientras graba novela por q es irremplazable 😌. Que linda Andy, se nota que lo quiere mucho.

NICOLA EN HOY

El programa Hoy despide a Nicola Porcella tras su salida como conductor

La noticia fue dada el pasado viernes 19 de septiembre en el programa Hoy, en donde aseguraron que la ausencia de Nicola Porcella como conductor solo sería por un tiempo .

Se sabe que Nicola Porcella comenzará las grabaciones de la nueva producción Amanecer junto a Fernando Colunga, Livia Brito y Ernesto Laguardia, lo cual marca su regreso a las telenovelas.