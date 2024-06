¿Daniel Bisogno estuvo vinculado al asesinato de Paco Stanley? Una curiosa coincidencia hizo que el apellido del conductor de Ventaneando saliera a relucir en el caso.

A 25 años del asesinato de Paco Stanley, han surgido varias especulaciones en torno a la vida del querido conductor.

Una de ellas es que el apellido Bisogno estuvo muy presente durante la investigación por el asesinato de Paco Stanley en 1999.

Pero no fue por Daniel Bisogno -de 51 años de edad-, sino por un familiar del conductor de Ventaneando que tuvo una relación con Paco Stanley.

En plena emisión de Ventaneando, Daniel Bisogno confesó que se encontraba ansioso de saber qué había pasado con Paul Stanley y es que no sabía que ocurrió con su querido familiar.

A continuación te decimos de quién se trata y la relación que tenía con Paco Stanley y Paola Durante, de 49 años de edad.

Por está razón Daniel Bisogno estuvo vinculado en el asesinato de Paul Stanley

Durante la emisión de este jueves 6 de junio del programa Ventaneando, Daniel Bisogno reveló que su apellido se vio involucrado en el asesinato de Paul Stanley.

Y es que su hermana Ivette Bisogno era edecán y bailarina en el programa ‘Una tras otra’ junto a Paola Durante.

Paco Stanley, conductor de televisión. (Especial)

Ivette Bisogno apareció este jueves a la emisión de Ventaneando para hablar de su experiencia y es que incluso reveló que tuvo que acudir varias veces a declarar sobre el asesinato de Paco Stanley.

En su conversación, Ivette Bisogno reveló que empezó a trabajar por Paco Stanley cuando tenía 19 años de edad, después de que acudió a un casting donde estaba el conductor junto a Mario Bezares.

“Yo fui a un casting por medio de una agencia entonces fue en la colonia Roma donde tenía las oficinas y estaba Paco y Mario” Ivette Bisogno

Ivette Bisogno recordó que se trató de un casting donde la pusieron a bailar y en ese momento le dijeron que se había quedado.

“Ellos hicieron el casting ahí y me dijeron en el momento que me quedaba. Iban escogiendo a las chavas ahí, nos ponían a bailar. Ahí no había ningún tipo de insinuación” Ivette Bisogno

Paco Stanley mostró su lado paternal con Ivette Bisogno, hermana de Daniel Bisogno

En su conversación, Ivette Bisogno confesó que Paco Stanley si era coqueto, pero con ella siempre fue muy respetuoso.

Pero destacó que Paola Durante si le comentó que Paco Stanley se enojó con ella porque no aceptó su invitación a salir.

“Paco era coqueto, su esencia era... conmigo siempre fue respetuoso, pero en el caso de Paola (Durante) nos dijo que la había invitado a salir y la primera vez le dijo que no y Paco como que le dejó de hablar un tiempo” Ivette Bisogno

Ivette Bisogno señaló que en un primer momento no le dijo que era hermana de Daniel Bisogno, pero después ya le dijo.

“En un principio yo dije que no era tu hermana (señala a Daniel Bisogno), se me hizo normal ir al casting, después le dije a Paco que era hermana de Daniel” Ivette Bisogno

En su entrevista, Ivette Bisogno recordó que con Paco Stanley tuvo una relación más de padre, porque en ese momento ella tenía un novio mayor que ella y el conductor siempre le daba consejos.

“Sí era coqueto, siempre fue respetuoso conmigo. Yo en ese tiempo andaba con una persona mayor y entonces Paco siempre me aconsajaba, lo traté más que a Mario” Ivette Bisogno

Ivette Bisogno recordó que Paco Stanley se comportaba como su padre.

“Pero muy raro porque él siempre me hablaba y me decía: ‘Ven te voy a dar un consejo, no andes con una persona así’” Ivette Bisogno

Ivette Bisogno nunca creyó que Paola Durante tuviera algo que ver con el asesinato de Paco Stanley

Ivette Bisogno confesó que ella de inmediato hizo una conexión con Paola Durante y su hermana.

“Yo hice click con ella y su hermana Lucía que también era edecán, éramos las tres y luego nos íbamos a Perisur” Ivette Bisogno

Sin embargo, todo cambió cuando sucedió el asesinato de Paco Stanley y es que al ser muy jóvenes tenían mucho miedo.

“Cuando pasó que nos llamaron para declarar, todas así nos empezamos a alejar, todas teníamos miedo, entonces yo tenía una relación padre con ellas, literal nos dejamos de ver. Teníamos mucho miedo la verdad” Ivette Bisogno

Ivette Bisogno confesó que jamás pensó que Paola Durante tuviera que ver con el asesinato de Paco Stanley.

“La traté bastante, era una niñota, super ingenua (…) Jamás pensé que ella tuviera algo que ver” Ivette Bisogno

Paola Durante (@quienes_paola / Instagram)

¿Por qué la hermana de Daniel Bisogno estuvo a punto de estar más involucrada en el asesinato de Paco Stanley?

Ivette Bisogno relató que ella fue a declarar varias veces en el caso de Paco Stanley, porque se hablaba de una güera.

Y ella junto con Paola Durante eran las únicas güeras, por lo que pudo haber sido también involucrada.

“Pero a partir de que nos empezaron a hablar para declarar, yo fui varios veces, primero nos hablaron a todas, pero yo tuve otro llamado porque era güera (porque decían que había una culpable que era güera)” Ivette Bisogno

Ivette Bisogno recordó que las autoridades constantemente buscaban confundirla durante los interrogatorios.

“A parte te tomaban foto, te trataban de confundir, te hacían preguntas capciosas” Ivette Bisogno

En ese sentido, Ivette Bisogno destacó que las autoridades todo el tiempo trataban de confundirlas para que se pusieran nerviosas.

“Me preguntaron que si yo en la camioneta en la que lo mataron, luego salíamos en esa, me preguntaron si había visto un famoso molinito. También trataron de confundirme porque en aquel entonces él tenía un programa en la noche, que era nuevo, entonces me decían: ‘Me imagino que de ahí se iban a algún bar’, porque era nocturno; les dije que no, que yo estaba en el programa de la mañana, ‘Una tras otra’, pero te trataban de confundir” Ivette Bisogno

Ventaneando (Tomada de Video )

¿Qué pasó el día que asesinaron a Paco Stanley?

Aunque era común que todos se fueran a desayunar, ese día no fueron con los conductores ya que Paola y la jefa de edecanes iban a ir a comprar ropa.

“Era en vivo, pero ese día no nos fuimos a desayunar, porque Paola Durante se fue con la jefa de edecanes que se llamaba Elia a comprarnos vestuario” Ivette Bisogno

Ivette Bisogno destacó que ella se encontraba de camino a su casa cuando su mamá le aviso que habían matado a Paco Stanley.

En un principio no lo podía creer, porque horas antes había estado conviviendo con él.

“Yo iba de regreso y traía mi viper, mi mamá fue la que me avisó” Ivette Bisogno

Pero Ivette Bisogno señaló que algo que le llamó la atención es que ese día Paco Stanley no las puso a bailar como siempre lo hacía.

“Fue horrible, fue una impresión y justo ese día teníamos una coreografía y ese día Paco no nos puso a bailar de todos los meses que estuve y dijimos: ‘Se le olvidó, qué raro, no bailamos’, y todas tan ensayadas que estábamos y no bailamos y fue el día que pasó” Ivette Bisogno

Recuerdan a Paco Stanley a 20 años de su muerte (Tomada de video / Programa Hoy)

¿Cómo era la relación entre Paco Stanley y Mario Bezares?

Ivette Bisogno dejó en claro que jamás vio nada raro con Paco Stanley, tampoco lo de las drogas y eso que si había convivido con el porque acudían a varios eventos como fiestas de pueblo.

Sobre la relación laboral, Ivette Bisogno destacó que nunca vio que se enojara con una edecan, solo le comentó Paola Durante de que se enojó por no salir con él.

“Nunca me tocó ver nada, si lo hacía para uso personal. Jamás vi que le llamará la atención de las edecanes, lo que sí es que Paola me contó una vez que estaba enojada con ella, que no le hablaba” Ivette Bisogno

Al ser cuestionada sobre la relación entre Paco Stanley y Mario Bezares siempre fue buena, pero con Jorge Gil casi no convivió.

Ivette Bisogno destacó que Paco Stanley y Mario Bezares se llevaban bien y lo que mostraban en la televisión era parte del show.

“Cuando íbamos al foro era trabajar, ya cuando salíamos íbamos en camionetas y convivíamos más, nunca vi que tuvieran una mala relación (entre Mario y Jorge); fíjate que a Jorge casi no lo traté” Ivette Bisogno