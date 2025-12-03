El conflicto entre Iván Cochegrus y la Fundación Rafael Banquells se intensifica a un año de la muerte de Silvia Pinal.

La Fundación Rafael Banquells fue iniciada por Silvia Pinal con la intención de proteger a los actores de la tercera edad, pero ahora enfrentan problemas.

Iván Conchregus habla de sus problemas con la Fundación Rafael Banquells

En diciembre de 2024, la Fundación Rafael Banquells anunció que demandaría Iván Cochegrus por daño moral.

Presuntamente, Iván Cochegrus aseguró que había irregularidades en el manejo de la Fundación Rafael Banquells y esto provocó que perdieran patrocinadores.

A un año de que iniciará este problema, Iván Cochegrus confirma que sigue teniendo rencillas con Fundación Rafael Banquells y asegura que ya no demandaron.

En entrevista con De Primera Mano, Iván Cochegrus mencionó que no le preocupa la demanda de la Fundación Rafael Banquells.

“Esto lo resolverán las autoridades y cuando me llegue la notificación, pues efectivamente yo se la haré llegar a mis abogados para que se encarguen de este asunto” Iván Cochegrus

Iván Cochegrus niega que haya difamado a la Fundación Rafael Banquells, incluso, él había sido benefactor del lugar por años.

“A lo largo de 14 años, junto a la señora Pinal, yo les regalaba pavos, hicimos rifas de muchos electrodomésticos, compraba boletos para las mesas” Iván Cochegrus

El productor menciona que el actual dirigente de la Fundación Rafael Banquells, Enrique Selvas, ignora la labor que él ha hecho.

Iván Cochegrus (Instagram/@ivan.cochegrus)

Iván Cochegrus no teme a la demanda de la Fundación Rafael Banquells

Ha pasado un año y la Fundación Rafael Banquells no ha demandado a Iván Cochegrus, por lo que no teme que procedan legalmente en su contra.

Iván Cochegrus aclara que nunca ha hablado mal de la Fundación Rafael Banquells, solo defendía a Silvia Pinal.

Recordemos que en 2024 se reveló que la Fundación Rafael Banquells había retirado de la presidencia a Silvia Pinal y su familia los acusó de malos manejos.

La Fundación asegura que no han podido notificar a Iván Cochegrus de la demanda en su contra, por que no encuentran su casa.

“Yo sigo en la misma, casa, en las misma oficinas, nada más son mentiras para engañar a la opinión pública”. Iván Cochegrus

Iván Cochegrus lo niega y asegura que la Fundación Rafael Banquells sabe donde encontrarlo para notificarlo.