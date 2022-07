Hace unos meses el nombre del productor Iván Cochegrus tomó relevancia por la obra ‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!’ donde participaba Silvia Pinal y por el testimonio de un excolaborador que lo acusó de acoso sexual.

La obra de Iván Cochegrus fue criticada por mostrar a Silvia Pinal a sus 91 años, situación que indignó al público, pues aseguraban que la actriz ya no debía trabajar.

Tras dos funciones, la obra fue cancelada, además, se filtraron unos audios donde se escucha al productor hablar mal de sus compañeras de trabajo y de la familia de Silvia Pinal.

Silvia Pinal e Iván Cochegrus. (@ivan.cochegrus / Instagram)

Estos audios fueron difundidos por uno de sus excolaboradores, quien lo acusó en el programa ‘De Primera Mano’ de acoso sexual.

Marco Antonio Mejorada acusó a Iván Cochegrus de atentar contra la salud de Silvia Pinal y de presuntamente haberlo tocado sin su consentimiento.

El joven mencionó que se quedó a dormir en la casa del productor: “Me quedé en el cuarto, yo estaba dormido y cuando me despierto me estaba tocando y yo me paré y le dije: ‘oye qué onda’, somos amigos, no confundas”.

Iván Cochegrus se disculpó con Marco Antonio y se excusó diciendo que estaba acostumbrado a abrazar las almohadas y por eso lo había tocado.

¿Quién es Iván Cochegrus, el productor acusado de acoso sexual?

Iván Cochregus es un actor y productor de teatro, según su descripción, tiene 32 años de trayectoria artística y ha trabajado en alrededor de 60 obras.

También formó parte del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México.

Una de sus obras de teatro más destacadas es ‘La leyenda de la Llorona’, con la que lleva 20 años en escena, la cual cuenta con temporadas breves en la época de Día de Muertos.

Iván Cochegrus también ha trabajado en la Asociación Nacional de Actores y ha colaborado en el teatro infantil.

Iván Cochegrus y Silvia Pinal (Instagram/Iván C)

Iván Cochegrus reaccionó a la acusación de acoso sexual en su contra

El productor fue cuestionado sobre la acusación de acoso sexual de Marco Antonio Mejorada y lo tachó de oportunista.

Mencionó que él le había dado dinero cuando se murió su abuela y que lo había ayudado en varias ocasiones, además de que le abrió las puertas de su casa.

“Yo no tengo ninguna situación de este tipo a lo largo de mi carrera en 30 años, a mí fue eso lo que me dolió, la traición” dijo Iván Cochegrus sobre la presunta acusación en su contra.

Iván Cochregus asegura que a pesar de los audios y del fracaso de su obra, lleva una buena amistad con Silvia Pinal.