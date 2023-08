El aplauso a Andrea Legarreta en Vaselina es presumido en Hoy, aunque ni se paró en el programa pese a que era el segundo día de festejo por su 25 aniversario.

Andrea Legarreta -de 52 años de edad- se encuentra de luto luego de que el domingo 30 de julio confirmó la muerte de su mamá Isabel Martínez a los 81 años de edad.

De inmediato Andrea Legarreta recibió un sinfín de mensajes de apoyo por el difícil momento que se encuentra atravesando.

Andrea Legarreta se ausentó unos días del programa Hoy para pasar su luto en compañía de su familia.

En medio de rumores sobre si dejaría la obra Vaselina, Andrea Legarreta regresó al teatro donde fue ovacionada por los asistentes.

Los conductores de Hoy se mostraron muy felices con el recibimiento que había tenido Andrea Legarreta, pese a que ella no se presentó en su celebración por sus 25 años al aire.

Andrea Legarreta se encuentra de luto luego de que confirmó la sorpresiva muerte de su mamá Isabel Martínez, el día que cumplía 57 años de casada con Juan Legarreta.

A tres días de la muerte de su mamá, Andrea Legarreta reapareció en el programa Hoy donde recibió el apoyo de sus compañeros del matutino.

Entre lágrimas, Andrea Legarreta reveló que retomaría sus actividades laborales por lo que no solo estaría presente en la celebración por los 25 años de Hoy, sino que también regresaría a Vaselina.

El jueves 3 de agosto, Andrea Legarreta se presentó en la obra de teatro Vaselina con su personaje de ‘Frenchy’.

Al aparecer en el escenario Andrea Legarreta fue ovacionada por el público que se encontraba presente.

Durante el programa Hoy se presumió el gran recibimiento que tuvo Andrea Legarreta al reintegrarse a las funciones de la obra de teatro Vaselina.

Tras la ovación que recibió, Andrea Legarreta se mostró muy emocionada y agradeció por todo el apoyo que ha recibido.

A cuatro días de la muerte de su mamá, Andrea Legarreta señaló que había regresado como un acto de amor para su mamá ya que ella siempre la ha apoyado.

“Gracias, los amo. Gracias por ayudarme a sacar adelante este momento. Como lo he comentado, saben que es un dolor que a veces no deja respirar y esto no es un sacrificio, es un acto de amor para aquella mamá que desde que era bebé me apoyó y me impulsó y creyó en mí”

Andrea Legarreta