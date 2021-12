Eiza González y Paul Rabil terminan; esta fue la razón del rompimiento de las estrellas de Hollywood.

Luego de 7 meses de relación, Eiza González retomó la soltería.

De acuerdo con medios, Eiza González y Paul Rabil rompieron su noviazgo en “buenos términos”; toda vez que la decisión se habría tomado en común acuerdo.

Eiza González y Paul Rabil rompieron por “falta de tiempo”

Eiza González y Paul Rabil siempre lucieron enamorados y cómodos el uno con el otro. Sin embargo, fuentes confirman su rompimiento .

Según personas cercanas a la pareja, Eiza González no lograba empatar su agenda de trabajo con la del atleta Paul Rabil.

Por tanto, ambos habrían decidido terminar su noviazgo de una vez por todas.

El portal Just Jared, citado por Page Six, confirmó que Eiza González y Paul Rabil ya no están juntos como novios.

“Simplemente no pudieron compaginar sus agendas”, habría confirmado un amigo de la pareja.

A pesar de que Eiza González y Paul Rabil solían tener un noviazgo tranquilo, ninguno pudo ajustar los eventos de trabajo para coincidir en vacaciones y descansos.

Tras una relación de 7 meses, Eiza González y Paul Rabil lograron quedar en buenos términos después de romper.

Incluso, de acuerdo con la fuente referida, Eiza González y Paul Rabil “piensan seguir siendo amigos”.

“La separación ocurrió hace unas semanas y no fue nada desagradable. Sus horarios de trabajo simplemente no se estaban alineando y eso puso a prueba su relación.” Fuente a Just Jared

Eiza González y Paul Rabil se habrían comprometido

Eiza González y Paul Rabil se conocieron en 2020 , durante diversas marchas en apoyo a la lucha contra el racismo en Estados Unidos.

Gracias a amigos en común, Paul Rabil pudo concretar las primeras citas con Eiza González.

Al cabo de un par de meses, Eiza González confirmó que tenía una relación con el jugador de lacrosse Paul Rabil.

Hace algunas semanas, la revista TV Notas publicó un supuesto compromiso entre Eiza González y Paul Rabil.

Según el medio impreso, Paul Rabil le habría pedido a Eiza González que se casara con él durante una cena romántica en Los Ángeles.

