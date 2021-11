Eiza González realizará serie con los creadores de “Game of Thrones”; justo así lo reveló ella misma hace unos días por medio de sus redes sociales.

Sin duda alguna, la actriz mexicana, Eiza González, está convirtiéndose en una de las famosas más exitosas de Hollywood.

Fue gracias a su gran atractivo y talento, que se desde hace un tiempo se le empezó a reconocer a Eiza González como una de las personalidades más significativas de la industria.

Además de que cada proyecto que realiza no tarda en llenarse de fama y aceptación.

Hace unos días Eiza González dio a conocer con todos sus seguidores que regresaría a Netflix, con una serie llamada “Three-Body Problem”, de los creadores de “Game of Thrones”.

No es para nada una sorpresa que la actriz de 31 años es una gran fan de “Game of Thrones”, pues ella misma lo ha revelado en ocasiones anteriores.

Sin embargo, lo que probablemente nunca se imaginó es que formaría parte de un proyecto de los creadores de la serie que narra la historia quién se queda con el control de los siete reinados.

Fue por medio de una publicación en su cuenta de Instagram que la también cantante reveló la sorprendente noticia.

“Después de ser la más grande fan de Game of Thrones, nunca pensé que tendría la suerte de unirme a estos genios y al brillante Alexander Woo en el VIAJE MÁS ÉPICO DE MI VIDA. Esta historia es como ninguna otra. Si no estás familiarizado con Three-Body Problem, prepárate porque no sabrás qué te golpeó. ¡Que empiece la cuenta regresiva!”

Instagram @eizagonzlez