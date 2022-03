Eiza González asegura que nunca ha sentido un trato distinto por ser mexicana. La actriz se mostró muy orgullosa de lo que ha logrado en la industria cinematográfica.

En plena promoción de ‘Ambulance: Plan de huida’, Eiza González puntualizó que Jon Hamm y Jake Gyllenhaal siempre la trataron como sus otros compañeros sin diferencias por el hecho de ser mexicana.

En entrevista con el programa Hoy, Eiza González reveló que se encuentra cumpliendo con uno de sus sueños, ya que siempre quiso hacer cine en Hollywood.

Eiza González se ha consolidado como una de las actrices mexicanas más populares en Estados Unidos. Gracias a su participación en varias producciones la famosa ha logrado posicionarse en Hollywood.

Actualmente Eiza González se encuentra promocionando su película ‘Ambulance: Plan de huida’, en donde trabaja junto a Jake Gyllenhaal. Esta cinta se encuentra dirigida por Michael Bay.

En entrevista para el programa Hoy, Eiza González habló sobre su papel en esta producción y destacó que se siente muy orgullosa de poderle dar vida a ‘Cam Thompson’, una paramédica.

Eiza González puntualizó que se siente muy orgullosa de su personaje en ‘Ambulance: Plan de huida’ ya que es una mujer muy real con varios matices.

“Me siento muy contenta con el personaje que me tocó interpretar, me siento muy orgullosa de poder traer a la vida a un personaje de una mujer tan dinámica, emocional, vulnerable, real”

Durante su conversación con el programa Hoy, Eiza González se mostró muy orgullosa de lo que ha conseguido en la industria cinematográfica.

Eiza González destacó que su intención nunca fue demostrarle nada a nadie, ya que su sueño siempre fue realizar películas en Hollywood.

En su entrevista Eiza González destacó que ya no tiene la presión que se un proyecto muy importante para su vida.

Eiza González puntualizó que se siente muy orgullosa de ser mexicana y estar interpretando a personajes tan importantes.

Durante su conversación Eiza González destacó que nunca ha sentido un trato diferente por ser mexicana por parte de sus compañeros.

“Las oportunidades no son tan consistentes como lo son para ellos, pero para ellos con nosotros no hay un trato distinto”

Eiza González puntualizó que Jon Hamm y Jake Gyllenhaal siempre la trataron como sus otros compañeros sin importar que ella era mexicana.

“Yo nunca he llegado a un set y he sentido que Jon Hamm me trato diferente que a Ansel Elgort o Jake me trató diferente a Yahya Abdul-Mateen, nunca realmente he sentido eso, es una bendición”

