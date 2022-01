Eiza González revive recuerdos de su infancia por su cumpleaños, la actriz mexicana mostró parte de su niñez a sus seguidores.

El día de ayer 30 de enero, la actriz mexicana, Eiza González estuvo de manteles largos al festejar su cumpleaños número 32.

Por lo que Eiza González fue festejada y felicitada por parte de su familia, amigos y varias celebridades del cine a través de redes sociales.

Ante esto la actriz mexicana, Eiza González no dejó pasar el momento para compartir los mensajes en las historias de sus Instagram.

Entre las felicitaciones que recibió Eiza Gonzalez, estuvo el de la actriz Rosamund Pike con quien compartió créditos en la película de Netflix, ‘I Care a Lot’ y desde ese entonces forjaron una amistad.

Aunque las historias que llamaron más la atención, fueron las que hicieron revivir recuerdos de la infancia de Eiza González.

En donde pudimos ver a una Eiza González muy pequeña y traviesa, luego de que su madre la ex modelo Glenda Reyna reviviera estos recuerdos de su famosa hija.

En una de las imágenes se puede ver una muy pequeña Eiza González, en donde su madre escribió que apenas si se podía sentar, pero el talento frente a las cámaras ya era indudable.

Mientras que en otra de las fotos, Eiza González nos deja ver su lado más travieso.

Se puede ver a Eiza González luce totalmente cubierta de cinta masking tape, en una de las travesuras que realizaba a lado de su hermano Yulen Valladares.

Sin duda estas fotografías, son uno de los mejores recuerdos que vivió Eiza González cuando tan solo era una niña.

Luego de que reviviera algunos recuerdos de su infancia por su cumpleaños, Eiza González también recibió un mensaje muy especial de parte de su madre.

Como única hija mujer, Eiza González sin duda es l a consentida de su mamá Glenda Reyna, quien demostró todo el amor que le tiene en un tierno mensaje publicado en redes sociales.

Luego de que Glenda Reyna replicara una foto Eiza González con un extenso mensaje, pero no por eso menos conmovedor.

“Hoy miro hacia atrás y me encuentro sumamente sensible y vulnerable, y me enfrentó una y otra vez a la dulzura del amor sintiéndote ahora frente a frente, ya tu hecha toda una mujer”.

Glenda Reyna