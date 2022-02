Eiza González celebra la despenalización del aborto en Colombia, felicitando y agradeciendo a las mujeres que luchan por el derecho a decidir .

Eiza Gónzalez usó sus redes sociales para compartir la noticia que la llena de orgullo.

En una publicación donde destaca el color verde, Eiza González le aplaudió a las mujeres que lograron la despenalización del aborto en Colombia.

Eiza González reaccionó con emoción a la despenalización del aborto en Colombia.

El pasado 21 de febrero, la Corte Constitucional de Colombia votó a favor de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de embarazo .

La noticia no solo conmocionó a las mujeres colombianas, pues significó un gran paso para toda América Latina en cuanto al derecho a decidir.

Eiza González no se guardó su opinión acerca de la despenalización del aborto en Colombia, un hecho que le parece hay que celebrar.

Vía Instagram, Eiza González compartió una imagen en blanco y negro con detalles en color verde, para felicitar a las mujeres en su lucha.

“Cuando nosotras ganamos, todas ganan”, se lee en la publicación.

Eiza González también aprovechó para enaltecer los esfuerzos y determinación de las mujeres que defendieron sus derechos en Colombia.

En este sentido, llamó a la despenalización del aborto en Colombia una “enorme victoria para las mujeres.”

“Gracias por sus esfuerzos continuos impulsando lo que es un derecho. Me siento inspirada por su resiliencia y determinación para cambiar un sistema roto, y no tomar un no como respuesta.”

Eiza González