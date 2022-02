El vocalista de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna le preguntó a Kimberly Flores si quiere tener más hijos; ¿planean hacer crecer su familia?

Aunque es bien sabido que Kimberly Flores sí quiere tener más hijos con el músico, en esta ocasión Edwin Luna fue quien habló sobre el futuro de la familia.

El hecho llamó la atención de sus seguidores, pues anteriormente Edwin Luna se había negado a tener más hijos.

Edwin Luna y Kimberly Flores (captura de pantalla / Edwin Luna Instagram @edwinlunat)

Edwin Luna: “Estoy como con sentimientos encontrados,”

En su cuanta de Facebook Edwin Luna publicó una pequeña entrevista que le hizo a su esposa, esta con el motivo de resolver varias preguntas de sus seguidores.

En esta entrevista Edwin Luna y Kimberly Flores hablaron de temas algo personales como lo sería su planeación familiar, y es que la modelo ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones sobre este tema.

Sin embargo en esta ocasión fue Edwin Luna quien tomó la iniciativa de hablar sobre el tema y preguntarle a su esposa si le gustaría tener otro bebé.

Por su parte, como en otras ocasiones, la modelo de 32 años de edad destacó que sí le gustaría tener más hijos, no solo uno; seguido de esto cuestionó a Edwin Luna.

“La verdad, la verdad, cuando veo los bebesitos yo digo que hermoso volver a empezar, abrazarlos. Yo sí, y ¿tú?” Kimberly Flores

Edwin Luna y Kimberly Flores (captura de pantalla / Edwin Luna Instagram @edwinlunat)

Por su parte Edwin Luna dijo aún estar algo inseguro sobre tener más hijos y es que pese a que sí le gustaría su trabajo sería un impedimento.

Y es que Edwin luna explicó que la pandemia del Covid-19 le dio la oportunidad de convivir con sus hijos de otra manera, una más cercana.

“No sé, no sé, todos no preguntan constantemente si queremos volver a ser papás, el detalle es que en la pandemia aprendí a disfrutas a mis hijos de una manera totalmente distinta” Edwin Luna

Por lo que sí ahora Edwin Luna llegara a tener otro bebé le pesaría mucho no poder estar con él durante largas jornadas en las cuales el sale de gira.

“Yo se que si por ejemplo este mes tuviéramos un bebé, yo empiezo gira este mes, siento que me va a pesar muchísimo porque nunca había disfrutado a mis hijos tanto como en esta pandemia” Edwin Luna

No obstante Edwin Luna no se cerró a la idea de tener más hijos, solo mencionó que tiene que pensar bien el momento pues hasta ahora buscarle a Gianna un hermanito no es suficiente motivo.

“Estoy como con sentimientos encontrados, a la vez me gustaría que Gianna tuviera un hermanito menor con quien jugar, pero si nos vamos por esa idea después el otro pequeño vamos a querer tenga otro hermano pequeño y nunca vamos a querer” Edwin Luna

Edwin Luna y Kimberly Flores (captura de pantalla / Edwin Luna Instagram @edwinlunat)

Viendo que tenía una oportunidad Kimberly Flores instó a Edwin Luna a que pensara seriamente tener un bebé pronto ya que ambos quieren tener una familia grande.

“Pero siempre cual ha sido nuestro sueño ‘llegar a grandes que dios nos de la oportunidad de estar juntos y que un familión que llegue a visitarnos a la casa, piénsalo, piénsalo’” Kimberly Flores

Finalmente Edwin Luna le dio la razón a su esposa quien se veía emocionada con el avance de su esposo, pues antes de que participara en ´La Casa de los Famosos´, el vocalista se había negado rotundamente a hacer crecer su familia.