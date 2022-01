¿Edwin Luna lanzará sencillo con Kimberly Flores? El vocalista de la Trakalosa de Monterrey se encontraría en grabaciones.

Y es que aunque Edwin Luna no confirmó su colaboración con la modelo, compartió en redes sociales un video que lo delata.

Por su parte, los seguidores de Edwin Luna se mostraron molestos por esta futura colaboración y criticaron duramente el desempeño como cantante de Kimberly Flores.

A través de su cuenta oficial en Instagram Edwin Luna compartió un adelanto de lo que sería uno de sus próximos proyectos musicales.

Sin embargo este adelanto publicado por Edwin Luna causó controversias ya que el vocalista de la Trakalosa de Monterrey estaría preparando un sencillo junto con su esposa, Kimberly Flores.

Y es que en el video Edwin Luna aparece al lado de la modelo de 32 años de edad, Kimberly Flores, en un estudio de grabación.

Además de este nuevo sencillo Edwin Luna ha dicho tener muchos otros proyectos musicales; sin embargo, no ha dado más información sobre ellos.

En redes sociales los seguidores de Edwin Luna no tomaron muy bien la noticia del supuesto nuevo sencillo con Kimberly Flores y se negaron a escucharlo debido a la participación de la modelo.

Tras recibir estas críticas, Edwin Luna habría confirmado la colaboración con su esposa al contestarles a sus seguidores que no es obligatorio que lo escuchen, pues hay mucha más música.

“Pues no la escuchas y ya, ósea en las plataformas aparecen muchas canciones que a mí no me gustan y no las escucho, sería muy pendejo de mi parte no cambiarle de canción y ya”

Edwin Luna