Edwin Luna dice que no se casó con Kimberly Flores para “tenerla amarrada”

Luego de asegurar que la producción de “La casa de los famosos” engañó a la audiencia al prohibirle hablar con Kimberly Flores y de paso editar el audio que le mandó, Edwin Luna vuelve a defender a la mujer que ama.

Ahora lanza polémicas declaraciones; deja claro que Kimberly Flores puede hacer con su cuerpo y con su persona lo que quiera ya que no se casó con ella para tenerla amarrada.

Así como invita al público a ver el reality de Telemundo las 24 horas, los 7 días de la semana, para darse cuenta que las cosas no son lo que parecen y mucho menos si solo se basan en algunos pedazos de la transmisión.

“Necesitarían ver el 24/7 para que vean todos los tiros de cámara, yo vi otro tiro de cámara en el cual efectivamente se agacha y en el cual sí hubo un roce, pero qué puedo pensar, un roce y ya”, dijo a través de un Instagram Live.

Y enseguida indicó que la madre de sus hijos es libre de comportarse como quiera: “Yo creo que es libre ella de hacer con su persona, su físico y todo, lo que ella quiera”.

Kimberly Flores y Edwin Luna (@edwinlunat / Instagram)

Edwin Luna confía plenamente en Kimberly Flores

Y con el objetivo de derribar todas las habladurías que lo pintan como el “cornudo”, aseguró que él confía plenamente en Kimberly Flores con quien aclarara las cosas una vez que esté en casa.

Mientras llega el momento, Edwin Luna la apoya: “Yo no me casé con mi esposa para tenerla amarrada ni encerrada ni decirle qué hacer y no hacer”, aclara.

Así como dice ser consiente de la personalidad de la madre de sus hijos: “Yo la conocí y me gustó su manera de ser, de ser segura y de más y así nos casamos”, concluye.

Por su parte, Kimberly Flores teme que Edwin Luna esté molesto por su cercanía y coqueteos con Roberto Romano dentro de “La casa de los famosos”.