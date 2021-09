Edwin Luna desmiente no haberle contestado a su esposa, Kimberly Flores, durante el sismo (VIDEO)

A pesar de que Edwin Luna y Kimberly Flores han estado casados desde el año 2019, recientemente han estado en la mira del público.

Pues desde que Kimberly Flores entró a “La Casa de los Famosos”, se le ha visto pasar mucho tiempo en compañía de Roberto Romano.

Recordemos que “La Casa de los Famosos” es un programa de televisión en el que varias celebridades conviven bajo el mismo techo, sin tener acceso ‘al mundo exterior’. Esto con el único objetivo de ganar.

Por esta razón, Kimberly Flores y Edwin Luna no han tenido contacto desde que ella entró a “La Casa de los Famosos”.

En esta ocasión se trata de los rumores que surgieron en torno al matrimonio de ambas celebridades, luego del sismo de magnitud 7.1 registrado el pasado 7 de septiembre.

Edwin Luna y Kimberly Flores (@edwinlunat)

Edwin Luna: “Yo me comuniqué solicitando poder hablar con mi esposa”

Durante este 8 de septiembre, Edwin Luna publicó unas historias en su cuenta de Instagram en donde explicó, lo que sus fans le han estado preguntando.

De acuerdo con Edwin Luna, no se pudo comunicar con su esposa en el momento del sismo, a pesar de que sí intentó llamarle .

“Ayer, cundo sucedió el temblor, yo me comuniqué solicitando poder hablar con mi esposa, y me dijeron que por el formato del programa no se podía” Edwin Luna

Luego de eso, explicó que le pidieron que mandara un audio, mismo que le enseñarían a Kimberly Flores.

“Me solicitaron una nota de voz, un mensaje de audio, en el cual le dijera a mi esposa que estaba todo bien. Mandé esa nota de voz, que por cierto creo que se editó” Edwin Luna

No obstante, durante sus historias Edwin Luna señaló que el audio fue editado; por lo que su esposa se quedó con una idea errónea de lo que en realidad sucedió.

“Escuché que mi esposa menciona que fui muy cortante en la nota de voz, que no demostré el amor, pero yo mandé una nota de voz amplia, que yo creo que por conveniencia del programa, se editó y le mostraron lo que ellos querían” Edwin Luna

Edwin Luna y Kimberly Flores (@edwinlunat)

Edwin Luna y sus hijos siempre han apoyado a Kimberly Flores

Por su parte, Edwin Luna no dudó en señalar que él siempre ha apoyado a Kimberly Flores; por lo que no le parece adecuado que “le quieran hacer creer que no se preocupó por ella”.

“Lo que no me gusta es que yo he estado apoyando a mi esposa, al pie del cañón, desde que entró a La Casa, a pesar de muchas circunstancias, para que ahora le quieran vender la idea de que no le quise recibir una llamada” Edwin Luna

Luego de eso explicó que tanto él como sus hijos han extrañado mucho a Kimberly Flores; así como que no dejarán de apoyarla.

“Mis hijos la extrañan, mis hijos preguntan por ella, mis hijos han tenido crisis... muchísimas cosas. Y nosotros seguimos apoyándola al pie del cañón, tratando de entender toda la situación” Edwin Luna

Finalmente, señaló que su única finalidad de grabar esas historias era que, el día que Kimberly Flores se reúna con ellos, pueda darse cuenta de como sucedió la situación en realidad.