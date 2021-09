Kimberly Flores dormirá toda la semana con un tercer galán ¿y Edwin Luna?

Tras su ingreso al reality ‘La Casa de los Famosos’, Kimberly Flores ha causado gran controversia al mostrarse muy de cerca con el actor Roberto Romano.

Usuarios han cuestionado la relación que mantiene Kimberly Flores con Roberto Romano cuando se encuentra casada con Edwin Luna.

Sin embargo Kimberly Flores volvió a generar polémica al ser la invitada a pasar la noche en la misma cama con un nuevo galán. Se trata de Kelvin Rentería, ‘El Vaquero’ de ‘Exatlón Estados Unidos’.

Kimberly Flores ha estado en boca de todos por la relación tan cercana que mantiene con Roberto Romano. Sin embargo otro galán la invitó a la esposa de Edwin Luna a dormir en la misma cama.

Kelvin Rentería, ‘El Vaquero’ de ‘Exatlón Estados Unidos’, ganó una dinámica por el puesto del líder de la mansión por una semana. Como recompensa obtuvo una suite privada.

Lo que llamó la atención de todos los participantes, es que el atleta decidió invitar a Kimberly Flores para que lo acompañará. Héctor Sandarti le preguntó a la esposa de Edwin Luna si aceptaba esta propuesta.

Aunque se mostró sorprendida, Kimberly Flores terminó aceptando la propuesta.

“Ay, Dios. No sé, no me lo esperaba. Tú duermes en el suelo y yo en la cama. No, sí, sí lo acepto, porque me invitó”

Kimberly Flores