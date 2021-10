Mientras que el matrimonio intenta mostrarse feliz y más unido que nunca, las burlas en su contra no cesan, por lo que Edwin Luna asegura que un “mal capítulo” en su vida no acabará con su historia junto a Kimberly Flores.

A poco de que Roberto Romano, saliera de “La Casa de los Famosos” donde días antes aseguró haber tenido un encuentro sexual con Kimberly Flores, Edwin Luna se pronunció al respecto.

Sin mencionar si cree o no en la versión del actor, mediante su cuenta de Instagram, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, dejó claro que continuará a lado de Kimberly Flores .

“La vida tiene diferentes capítulos, una mal capítulo no significa el final de la historia”, escribió en la red social etiquetando a Kimberly Flores y agregando los hashtag: te amo y familia.

Palabras que acompañó junto a un par de fotografías en las que Edwin Luna aparece junto a Kimberly Flores, quien reta a la cámara con la mirada a la para que disfruta de unas bebidas con su esposo.

Edwin Luna defiende su historia con Kimberly Flores (@edwinlunat / Instagra)

Se burlan del “mal capítulo” en la vida de Edwin Luna

Las palabras del cantante de inmediato generaron reacciones, inevitablemente cibernautas se burlan del “mal capítulo” en la vida de Edwin Luna.

“El capítulo se llama Roberto”, “Un mal capítulo que la muchacha disfrutó”, “Pero lo bailado quien se lo quita a la traviesa”, “Ni como ayudarte”, “No hay más ciego que el que no quiere ver”

“Un capítulo de 6 horas en el hotel antes de entrar a La Casa de los famosos”, “Un cornudo pero feliz”, “Un cuerno no significa el final de nuestra historia”, “Traducción: te perdono los cachos”, le comentan a Edwin Luna.

Kimberly Flores y Roberto Romano en La Casa de los Famosos (@telemundorealities / Instagram )

Roberto Romano y Kimberly Flores tuvieron sexo

Y es que el público cree en la versión de Alicia Machado, quien asegura que Roberto Romano y Kimberly Flores tuvieron sexo cuando se encontraban hospedados en un hotel antes de ingresar a La Casa de los Famosos.

Palabras que confirmó Roberto Romano, quien aseguró solo fue una vez ya que no quiso meterse en problemas dado que ella es una mujer casada y con hijos.

No obstante, no puedo alejarse del todo ya que tuvo coqueteos con Kimberly Flores, mismos que no pasaron desapercibidos entre los integrantes de la famosa casa y tampoco por la audiencia.