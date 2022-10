Eduin Caz y Grupo Firme pueden estar tranquilos, pues Julio Preciado no los odia y dio su versión sobre sus declaraciones, pues aseguraban que era una indirecta para este grupo.

Recientemente Julio Preciado manifestó su molestia sobre grupos que beben arriban del escenario, como es la costumbre del hermano de Jhonny Caz.

El cantante de 55 años de edad, expresó que algunos grupos de regional mexicano ya no tienen elegancia a la hora de subirse al escenario.

Julio Preciado y Eduin Caz (Especial )

¿Julio Preciado se refería a Grupo Firme con sus críticas?

El cantante de ‘Acábame de matar’, dio una entrevista a De Primera Mano y reveló si es verdad que le estaba echando indirectas a Grupo Firme.

Julio Preciado dijo que estaba molesto porque sus declaraciones fueron tergiversadas, pues era una crítica para el gremio en general de la música regional mexicana.

“Yo jamás en ningún momento, yo soy muy transparente y cuando tengo que decir algo de alguien, yo lo digo de frente (...) obviamente sacaron todo de contexto y lo enfocaron todo sobre Grupo Firme, yo no tengo nada que decir de Grupo Firme” Julio Preciado

Julio Preciado (@juliopreciado_oficial / Instagram)

Menciona que le da mucho gusto el éxito que ha tenido el grupo liderado por Eduin Caz, de 28 años de edad, pues reconoce que en este momento son los número uno del género.

Reiteró que le molesta que algunos músico no tomen con seriedad sus presentaciones, que no usen uniforme, o que suban al escenario a tomar o fumar mariguana.

Julio Preciado dice que no ha hablado con Eduin Caz, pues no hay nada de qué conversar, ya que no tiene ningún problema con él o Grupo Firme.

“Ellos hacen su vida, hacen su show y yo lo voy a respetar. Sobre su manera de vestir creo que están innovando y yo los felicito” Julio Preciado

Cree que el espectáculo de Grupo Firme es muy bueno, pues siente que son algo refrescante para el género.

Grupo Firme. (@grupofirme)

Grupo Firme (@grupofirme / Instagram)

Julio Preciado reitera que da pena el espectáculo de algunos cantantes

Aclaró que él se refería a algunos de sus colegas que se presentan en Estados Unidos, pues sus shows dan pena.

Julio Preciado piensa que cuando se suben a cantar es para entretener a las personas, cuando bajan ya pueden hacer lo quieran.

“Después del escenario podemos aventarnos para festejar, pero creo que debe de haber un respeto. Yo no puedo señalara a alguien. Ponen mi foto y ponen la de Eduin Caz y yo en ningún momento mencioné a Grupo Firme” Julio Preciado

Dejó claro que su intención nunca fue insultar a Grupo Firme: " A quien le quede el saco que se lo ponga, así de sencillo”.

Julio Preciado no se retracta de sus declaraciones, pues cree que los cantantes deberían de trabajar con seriedad, pero la pedrada no fue para Eduin Caz y Grupo Firme.