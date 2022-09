A Eduin Caz no le preocupa lo que hablen de él mientras siga logrando lleno total en sus conciertos, en los cuales últimamente termina borracho y haciendo el ridículo.

Verás, una vez mas, Eduin Caz, de 28 años de edad, acapara titulares a causa de su alcoholismo y es que durante su presentación en Guadalajara, volvió a pasarse de copas al punto de caerse y quedarse casi dormido.

En redes sociales circula un video del vocalista de Grupo Firme cayéndose de borracho mientras su hermano Jhonny caz, de 30 años de edad, y sus compañeros cantan como si nada a fin de salvar la presentación.

Aunque la banda no se queda sin cantante, compañeros de Eduin Caz le dan palmadas en las piernas y en los hombros para que éste despierte y continúe el espectáculo.

Por lo que sus seguidores, y los que no también, se están burlando: “Traía el traje de Britney Spears”, “Eso no es cansancio, se llama alcoholismo”, “Imagínate pagar un chingo de dinero para que se quede dormido”,

“Ojalá no destruya su éxito por el alcohol”, “Yo no pagaría por ver un alcohólico, en ese caso mi marido y gratis”, “En 3, 2, 1…todos justificando el alcoholismo”, “Pues tan firme no estaba”, “Nosotros también tenemos a Amy Winehouse versión mexicana”, se lee entre comentarios.

Eduin Caz, borracho, por poco se queda dormido durante concierto (Internet)

Eduin Caz se cae en pleno escenario

Además de estar a nada de quedarse dormido a causa de su alcoholismo, Eduin Caz se cayó arriba del escenario.

El momento ocurrió cuando el vocalista de Grupo Firme cantaba apasionadamente su tema “El reemplazo”.

Él estaba sentado sobre una silla cuando de pronto su cuerpo perdió el equilibrio y acabó en el suelo, parte de su equipo corrió a socorrerlo mientras que su hermano, como siempre, lo suplió en el canto.

Eduin Caz se cae en concierto (Internet)

Como era de esperarse, Eduin Caz se tomó con humor su caída y continuó cantando como si fuera un profesional.

Cabe mencionar que no es la primera vez que este famosos es captado borracho pues en redes sociales suele presumir su estilo de vida lleno de excesos así como lo han hospitalizado por la misma razón.