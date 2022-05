Eduin Caz revela que ya no va a prestar su departamento en Mazatlán, Sinaloa a familiares y amigos porque no lo cuidan y a él le costó su trabajo obtenerlo.

En medio de la controversia porque el Grupo Firme podría perder su nombre por culpa de su representante, Eduin Caz mostró su molestia luego de que prestó su departamento y se lo dejaron desordenado con algunas afectaciones.

A pesar de su fama, Eduin Caz siempre ha señalado que no tiene problema con ayudar a sus amigos y familiares, sin embargo se mostró harto de que las personas no cuiden las cosas que no les costaron.

Eduin Caz (@eduincaz/Instagram )

Eduin Caz explota contra familiares y amigos que dañaron su departamento

Eduin Caz se ha convertido en uno de los cantantes más populares del género regional mexicano. Además de sus canciones, el líder de Grupo Firme suele compartir con sus seguidores varios momentos de su día, incluso habló sobre los motivos que lo llevaron al hospital.

En diferentes ocasiones Eduin Caz ha señalado que no tiene problemas en ayudar a familiares y amigos cuando lo necesitan. Pero ahora no pudo ocultar su molestia.

A través de sus Instagram Stories, Eduin Caz mostró que se encontraba en su departamento en Mazatlán, Sinaloa junto a su esposa Anahy.

Pese a que se proponía pasar unos días de descanso, Eduin Caz no pudo evitar ver que su propiedad se encontraba desordenada y es que había prestado su departamento.

Eduin Caz relató que suele compartir su departamento con sus familiares y amigos para evitar que gasten en hospedaje cuando van a Mazatlán. Sin embargo muchos de ellos no suelen cuidar la propiedad.

“Hola, hola, familia les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mío, toda la familia y amigos que vienen a la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa saben que yo les presto mi departamento, pero aquí esto ya está roto, me dejan todo desordenado” Eduin Caz

#Hilo Eduin Caz harto de prestar su departamento en #Mazatlan parte 1 pic.twitter.com/VoPZZrNhWz — Lo + viral (@VideosVirales69) May 20, 2022

Eduin Caz molestó por la manera en que dejaron su departamento: “A mí nadie me regaló nada”

En el video Eduin Caz mostró que incluso una de las persianas se encontraba rota. Sin mencionar nombres el cantante señaló que había tomado la decisión de ya no prestarlo.

Eduin Caz puntualizó que es muy especial con sus cosas pues nadie le ha regalado nada por lo que trata de cuidar todo lo que ha conseguido.

“Pues lamentablemente yo soy muy especial… y a mí nadie me regaló nada yo cuido mucho mis cosas” Eduin Caz

El vocalista de Grupo Firme les pidió a las personas ya no pedirle su departamento porque lamentablemente no lo va a volver a hacer después de ver cómo lo dejaron.

“Entonces evítenme la pena de decirles que no cuando me pidan el departamento y ya no se los voy a prestar, entonces evítenme esa pena” Eduin Caz

Eduin Caz expresó que lo hacía a través de sus redes sociales porque de esa manera lo iban a ver estas personas.