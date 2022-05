Eduin Caz ha demostrado que le gusta la vida de lujos y excesos, pero esto ya le cobró factura y terminó en el hospital. Es por eso que Jorge Medina le advierte sobre los peligros del alcohol y envía este mensaje: “Prepárate para perder”.

Grupo Firme es uno de los grupos de música regional mexicana más exitosos del momento, es por eso que el dinero y los lujos están en la vida de sus integrantes.

Pero quien más se deja llevar por esto es Eduin Caz, vocalista y líder de la banda, quien en sus redes sociales ha demostrado su gusto por la fiesta y el alcohol.

Sin embargo, a sus 27 años el alcohol ya le habría cobrado factura, pues hace unos días fue hospitalizado.

Eduin Caz reveló que tuvo que ser internado por una hernia hiatal, con la cual comenzó a tener problemas por su excesivo consumo de alcohol que tuvo el pasado fin de semana.

El cantante dio esta información durante un en vivo en Instagram y dijo que había estado muy estresado porque se iban a cancelar dos conciertos.

Su forma de lidiar con el estrés era bebiendo alcohol: “Estaba como molesto, estaba enojado y no me podía concentrar, no me hallaba. Entonces lo que pasó, me puse borracho, borrachisísimo, el viernes”.

Eduin Caz