Videos en donde se veía a Eduin Caz siendo trasladado en una ambulancia tras los conciertos de Grupo Firme en el Foro Sol causaron controversia sobre su salud.

Horas más tarde, Eduin Caz informó en su cuenta de Instagram que sí fue hospitalizado, pero no por un ataque cardiaco y tampoco consumo de drogas, como se rumoraba.

Meses atrás, Eduin Caz había sido internado por una hernia hiatal, por lo que había decidido reducir su consumo de alcohol, pero la alegría de sus conciertos en la CDMX pudieron más.

Desde meses antes, Eduin Caz, el cantante de Grupo Firme, había lanzado alarmas sobre su estado de salud, pues se dieron a conocer intervenciones médicas por una hernia hiatal.

Debido a sus recurrentes visitas al hospital, el vocalista dijo que había reducido su ingesta de alcohol, sin embargo, esta duró hasta sus recientes conciertos en el Foro Sol de la CDMX.

Eduin Caz y Grupo Firme recientemente fueron reconocidos por Claudia Sheinbaum por poner en alto el regional mexicano y romper con estereotipos machistas y de género.

Sumado a ello, se anunció que Grupo Firme tendría un concierto en el Zócalo de la CDMX, por lo que Eduin Caz se dijo totalmente emocionado.

Sin embargo, las situaciones climáticas del 6 de mayo no fueron favorables para los asistentes a su concierto en el Foro Sol, por lo que dijo, decidió por tristeza y enojo.

“No se pudo usar fuego, pirotecnia, no hubo iluminación de la pasarela, estaba molesto, estaba enojado, no me podía concentrar y me puse borrachisisisimo, tome mucho”.

Al siguiente día -7 de mayo-,Grupo Firme tendría una presentación más en el Foro Sol, por lo que Eduin Caz decidió volver a tomar, pero ahora de felicidad.

Eduin Caz subrayó en otros concierto sí había tomado aunque no como el viernes 6 de mayo en el Foro Sol, “me eché como 3 o 4 shots de 10 segundos”.

Eduin Caz volvió a ser hospitalizado por la hernia hiatal crónica que lo aqueja desde meses atrás, esto desatado por el consumo de alcohol que tuvo el fin de semana.

Sincerándose con su público, Eduin Caz compartió que cuando le detectaron la hernia le advirtieron que debía reducir su consumo de alcohol o eliminarlo por completo.

Pero aunque en un principio se vio muy disciplinado con las indicaciones, con el pasar de los días, volvió a beber desmedidamente.

Tras dos días tomando en exceso y el consumo de birria junto con otros alimentos, desataron dolores en la hernia hiatal del cantante.

“Terminé de cenar y me vine al hotel, ya que estaba en el hotel me pegó un dolor de acidez en el pecho y la espalda, la sentí caliente como si me prendieran fuego, ya no aguanté y me desvanecí. Pero todo fue por eso y porque no vomité, entonces la acidez me estaba quemando por dentro”.

Eduin Caz, cantante.